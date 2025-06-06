У Польщі назріває урядова конфронтація: Навроцький попередив - Туск має бути готовий до "сильного опору"

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив , що готовий співпрацювати з прем'єр-міністром Дональдом Туском лише "у питаннях, які є корисними для поляків". Але він також попередив, на що може розраховувати глава уряду Польщі.

Передає УНН із посиланням на Polsce24 та ORF.

Деталі

У Польщі назріває жорстка конфронтація між призначеним правоконсервативним президентом Каролем Навроцьким і проєвропейським главою уряду Дональдом Туском.

Прем'єр-міністр Туск повинен бути готовим зіткнутися з сильним опором з боку президентського палацу - заявив президент Навроцький.

Новообраний президент Польщі сказав в інтерв'ю ЗМІ, що готовий як президент сісти за один стіл з прем'єр-міністром польського уряду. Також Навроцький готовий співпрацювати "у справах, корисних для поляків".

Але, разом з тим, Навроцький вважає, що Туск є "найгіршим главою уряду, який був у Польщі з 1989 року".

Якщо коаліція хоче продовжувати існувати, то краще було б замінити голову уряду - зазначив президент Польщі.

Довідка

Дональд Туск очолює неоднорідну коаліцію з трьох партій Польщі з кінця 2023 року. Найважливішим проектом уряду Туска є реформування судової системи, бо це є "виправленням шкоди, завданої верховенству права урядом "Права і справедливості". Виконуючий обов'язки президента Анджей Дуда, який походить з лав "ПіС", досі блокував відповідні законопроекти. Заяви Навроцького вказують на те, що він має намір вжити ще більш жорстких заходів.

Нагадаємо

Обраний президент Польщі Навроцький відповів на привітання Зеленського та висловив сподівання на продовження співпраці між країнами, особливо у контексті російської агресії.

Міжнародна консалтингова компанія Colliers вважає, що обрання Кароля Навроцького президентом Польщі не змінить прогнози економічного зростання країни, але вартість його обіцянок вплине на інвестиційну привабливість.