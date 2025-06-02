Colliers: перемога Навроцького не вплине на економіку Польщі, але є ризики

Colliers, коментуючи перемогу Навроцького, зазначила, що вартість фінансування його передвиборчих обіцянок може перевищити 1 млрд 200 тис. доларів щорічно. Передає УНН із посиланням на Colliers та Onet Wiadomości.

Деталі

У Польщі в другому турі президентських виборів переміг Кароль Навроцький, якого підтримує ПіС (Право і справедливість). Він набрав 50,89 відсотка голосів.

Colliers, коментуючи перемогу Навроцького, звернула увагу на низку аспектів, що стосуються рівня економіки Польщі, та подальшого розвитку, враховуючи попередні обіцянки новообранного президента.

Colliers наголосила, що обрання Кароля Навроцького президентом не змінює їхній прогноз щодо економічного зростання Польщі. Вони оцінюють, що у 2025 та 2026 роках він досягне 3,3%. Це зробить "Польщу однією з найшвидше зростаючих економік Європейського Союзу".

Щодо інвестиційної привабливості Польщі, - тут є питання.

Серед факторів, які впливають на "занепокоєння" аналітиків, ідеться про зниження ПДВ з 23 до 22 відсотків - це коштуватиме близько 15 мільярдів злотих.

Валоризація пенсій - це щонайменше на 150 злотих і коштуватиме 6-7 мільярдів злотих на рік.

Збереження 14-ї пенсії, яка, за їхніми словами, генерує аналогічні витрати.

Інвестиції в інфраструктуру, такі як Центральний комунікаційний порт (CPK) (Найбільша інфраструктурна інвестиція в історії Польщі). За підрахунками Colliers,у найближчі роки на нього буде витрачено близько 131,7 мільярда злотих. Це в середньому десь 16,5 мільярда злотих на рік до 2032 року.

Крім того, зниження податку на видобуток - це коштуватиме 11 мільярдів злотих.

Представники Colliers вважають наступне:

Реалізація цих пропозицій без радикального скорочення інших витрат може призвести до того, що державний борг перевищить поріг 65% ВВП вже у 2026 році.

З 2022 року державний борг збільшився з 48,8% до 55,3% ВВП.

Погіршення фіскальних показників може негативно вплинути на інвестиційну привабливість Польщі - ідеться у звіті.

Доповнення

Новий президент Польщі може використовувати законодавчу ініціативу для просування власних проектів. Також, відповідно до аналізу Colliers, у зовнішній політиці, на відміну від Тшасковського та діючого уряду, Навроцький більш конфронтаційно налаштований щодо Європейського Союзу. Оголошення про припинення дії Зеленої угоди може призвести до напруженості з Брюсселем та потенційного обмеження доступу до фондів ЄС, резюмують у звіті Colliers.

Нагадаємо

Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі. Він висловив сподівання на плідну співпрацю між Україною та Польщею.

Прем'єр Туск заявив, що Польща підтримає відбудову України. Ключовим стане термінал у Славкуві, але економічна стратегія країни буде зосереджена на захисті інтересів польського бізнесу.