Colliers: победа Навроцкого не повлияет на экономику Польши, но есть риски

Colliers, комментируя победу Навроцкого, отметила, что стоимость финансирования его предвыборных обещаний может превысить 1 млрд 200 тыс. долларов ежегодно. Передает УНН со ссылкой на Colliers и Onet Wiadomości.

Детали

В Польше во втором туре президентских выборов победил Кароль Навроцкий, которого поддерживает ПиС (Право и справедливость). Он набрал 50,89 процента голосов.

Colliers, комментируя победу Навроцкого, обратила внимание на ряд аспектов, касающихся уровня экономики Польши, и дальнейшего развития, учитывая предыдущие обещания новоизбранного президента.

Colliers подчеркнула, что избрание Кароля Навроцкого президентом не меняет их прогноз по экономическому росту Польши. Они оценивают, что в 2025 и 2026 годах он достигнет 3,3%. Это сделает "Польшу одной из самых быстрорастущих экономик Европейского Союза".

Что касается инвестиционной привлекательности Польши, - здесь есть вопрос.

Среди факторов, влияющих на "беспокойство" аналитиков, речь идет о снижении НДС с 23 до 22 процентов - это будет стоить около 15 миллиардов злотых.

Валоризация пенсий - это как минимум на 150 злотых и будет стоить 6-7 миллиардов злотых в год.

Сохранение 14-й пенсии, которая, по их словам, генерирует аналогичные расходы.

Инвестиции в инфраструктуру, такие как Центральный коммуникационный порт (CPK) (Крупнейшая инфраструктурная инвестиция в истории Польши). По подсчетам Colliers, в ближайшие годы на него будет потрачено около 131,7 миллиарда злотых. Это в среднем где-то 16,5 миллиарда злотых в год до 2032 года.

Кроме того, снижение налога на добычу - это будет стоить 11 миллиардов злотых.

Представители Colliers считают следующее:

Реализация этих предложений без радикального сокращения других расходов может привести к тому, что государственный долг превысит порог 65% ВВП уже в 2026 году.

С 2022 года государственный долг увеличился с 48,8% до 55,3% ВВП.

Ухудшение фискальных показателей может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Польши - говорится в отчете.

Дополнение

Новый президент Польши может использовать законодательную инициативу для продвижения собственных проектов. Также, согласно анализу Colliers, во внешней политике, в отличие от Тшасковского и действующего правительства, Навроцкий более конфронтационно настроен по отношению к Европейскому Союзу. Объявление о прекращении действия Зеленого соглашения может привести к напряженности с Брюсселем и потенциальному ограничению доступа к фондам ЕС, резюмируют в отчете Colliers.

Напомним

Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Украиной и Польшей.

Премьер Туск заявил, что Польша поддержит восстановление Украины. Ключевым станет терминал в Славкуве, но экономическая стратегия страны будет сосредоточена на защите интересов польского бизнеса.