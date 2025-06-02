Colliers: победа Навроцкого не повлияет на экономику Польши, но есть риски
Киев • УНН
Международная консалтинговая компания Colliers считает, что избрание Кароля Навроцкого президентом Польши не изменит прогнозы экономического роста страны, но стоимость его обещаний повлияет на инвестиционную привлекательность.
Colliers, комментируя победу Навроцкого, отметила, что стоимость финансирования его предвыборных обещаний может превысить 1 млрд 200 тыс. долларов ежегодно. Передает УНН со ссылкой на Colliers и Onet Wiadomości.
Детали
В Польше во втором туре президентских выборов победил Кароль Навроцкий, которого поддерживает ПиС (Право и справедливость). Он набрал 50,89 процента голосов.
Colliers, комментируя победу Навроцкого, обратила внимание на ряд аспектов, касающихся уровня экономики Польши, и дальнейшего развития, учитывая предыдущие обещания новоизбранного президента.
Colliers подчеркнула, что избрание Кароля Навроцкого президентом не меняет их прогноз по экономическому росту Польши. Они оценивают, что в 2025 и 2026 годах он достигнет 3,3%. Это сделает "Польшу одной из самых быстрорастущих экономик Европейского Союза".
Что касается инвестиционной привлекательности Польши, - здесь есть вопрос.
Среди факторов, влияющих на "беспокойство" аналитиков, речь идет о снижении НДС с 23 до 22 процентов - это будет стоить около 15 миллиардов злотых.
Валоризация пенсий - это как минимум на 150 злотых и будет стоить 6-7 миллиардов злотых в год.
Сохранение 14-й пенсии, которая, по их словам, генерирует аналогичные расходы.
Инвестиции в инфраструктуру, такие как Центральный коммуникационный порт (CPK) (Крупнейшая инфраструктурная инвестиция в истории Польши). По подсчетам Colliers, в ближайшие годы на него будет потрачено около 131,7 миллиарда злотых. Это в среднем где-то 16,5 миллиарда злотых в год до 2032 года.
Кроме того, снижение налога на добычу - это будет стоить 11 миллиардов злотых.
Представители Colliers считают следующее:
Реализация этих предложений без радикального сокращения других расходов может привести к тому, что государственный долг превысит порог 65% ВВП уже в 2026 году.
С 2022 года государственный долг увеличился с 48,8% до 55,3% ВВП.
Ухудшение фискальных показателей может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Польши
Дополнение
Новый президент Польши может использовать законодательную инициативу для продвижения собственных проектов. Также, согласно анализу Colliers, во внешней политике, в отличие от Тшасковского и действующего правительства, Навроцкий более конфронтационно настроен по отношению к Европейскому Союзу. Объявление о прекращении действия Зеленого соглашения может привести к напряженности с Брюсселем и потенциальному ограничению доступа к фондам ЕС, резюмируют в отчете Colliers.
Напомним
Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах в Польше. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Украиной и Польшей.
Премьер Туск заявил, что Польша поддержит восстановление Украины. Ключевым станет терминал в Славкуве, но экономическая стратегия страны будет сосредоточена на защите интересов польского бизнеса.