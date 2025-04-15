Туск: Польща допоможе у відбудові України, але не буде "наївною"
Київ • УНН
Прем'єр Туск заявив, що Польща підтримає відбудову України. Ключовим стане термінал у Славкуві, але економічна стратегія країни буде зосереджена на захисті інтересів польського бізнесу.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що настав час відновити національну економіку і реполонізувати ринок і капітал.
Про це він сказав під час відкриття Європейського форуму нових ідей, повідомляє УНН з посиланням на PAP.
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Епоха наївної глобалізації закінчується. Якщо ми хочемо домогтися економічного успіху, побудувати безпечну державу, ми повинні чітко сказати собі та іншим, що Польща не буде наївним партнером у цій дедалі нещаднішій конкуренції егоїстів на світових ринках і фронтах війни. Польські компанії не опиняться в невигідному становищі в конкуренції з міжнародними гігантами
Він наголосив, що польські компанії не повинні опинятися в невигідному становищі порівняно з транснаціональними гігантами. За словами прем’єра, ключовим для економічної стратегії країни стане термінал у місті Славкув, який відіграватиме важливу роль у логістиці та транспортуванні, зокрема для відбудови України.
Ми вирішили, що розвиток цього місця і його інвестиції будуть на сто відсотків контролюватися нами - поляками, польськими компаніями і польською державою. Ми заробимо на цьому гроші
Водночас він підкреслив, що Польща залишатиметься солідарною з Україною:
Ми допоможемо. Польща солідарна. Польща — лідер солідарності. Але ніколи не наївно
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