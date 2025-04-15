Туск: Польща допоможе у відбудові України, але не буде "наївною"

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 11254 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 39689 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 26773 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 31649 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 40290 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 76928 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 70873 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34796 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60108 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108287 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 55842 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 68159 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 35287 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 17382 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 11557 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 39689 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 69480 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 76928 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 70873 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 174453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 36302 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 24238 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 25654 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 27342 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29845 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Туск: Польща допоможе у відбудові України, але не буде "наївною"

Київ • УНН

 • 7652 перегляди

Прем'єр Туск заявив, що Польща підтримає відбудову України. Ключовим стане термінал у Славкуві, але економічна стратегія країни буде зосереджена на захисті інтересів польського бізнесу.

Туск: Польща допоможе у відбудові України, але не буде "наївною"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що настав час відновити національну економіку і реполонізувати ринок і капітал.

Про це він сказав під час відкриття Європейського форуму нових ідей, повідомляє УНН з посиланням на PAP.

Деталі

Епоха наївної глобалізації закінчується. Якщо ми хочемо домогтися економічного успіху, побудувати безпечну державу, ми повинні чітко сказати собі та іншим, що Польща не буде наївним партнером у цій дедалі нещаднішій конкуренції егоїстів на світових ринках і фронтах війни. Польські компанії не опиняться в невигідному становищі в конкуренції з міжнародними гігантами

- наголосив Туск.

Він наголосив, що польські компанії не повинні опинятися в невигідному становищі порівняно з транснаціональними гігантами. За словами прем’єра, ключовим для економічної стратегії країни стане термінал у місті Славкув, який відіграватиме важливу роль у логістиці та транспортуванні, зокрема для відбудови України.

Ми вирішили, що розвиток цього місця і його інвестиції будуть на сто відсотків контролюватися нами - поляками, польськими компаніями і польською державою. Ми заробимо на цьому гроші

- зазначив Туск.

Водночас він підкреслив, що Польща залишатиметься солідарною з Україною:

Ми допоможемо. Польща солідарна. Польща — лідер солідарності. Але ніколи не наївно

- сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну02.04.25, 17:05 • 36311 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Дональд Туск
Україна
Польща
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09