Туск: Польща допоможе у відбудові України, але не буде "наївною"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що настав час відновити національну економіку і реполонізувати ринок і капітал.

Про це він сказав під час відкриття Європейського форуму нових ідей, повідомляє УНН з посиланням на PAP.

Епоха наївної глобалізації закінчується. Якщо ми хочемо домогтися економічного успіху, побудувати безпечну державу, ми повинні чітко сказати собі та іншим, що Польща не буде наївним партнером у цій дедалі нещаднішій конкуренції егоїстів на світових ринках і фронтах війни. Польські компанії не опиняться в невигідному становищі в конкуренції з міжнародними гігантами