Туск: Польша поможет в восстановлении Украины, но не будет "наивной"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пришло время восстановить национальную экономику и реполонизировать рынок и капитал.

Об этом он сказал во время открытия Европейского форума новых идей, сообщает УНН со ссылкой на PAP.

Эпоха наивной глобализации заканчивается. Если мы хотим добиться экономического успеха, построить безопасное государство, мы должны четко сказать себе и другим, что Польша не будет наивным партнером в этой все более беспощадной конкуренции эгоистов на мировых рынках и фронтах войны. Польские компании не окажутся в невыгодном положении в конкуренции с международными гигантами

Он подчеркнул, что польские компании не должны оказываться в невыгодном положении по сравнению с транснациональными гигантами. По словам премьера, ключевым для экономической стратегии страны станет терминал в городе Славкув, который будет играть важную роль в логистике и транспортировке, в частности для восстановления Украины.

Мы решили, что развитие этого места и его инвестиции будут на сто процентов контролироваться нами - поляками, польскими компаниями и польским государством. Мы заработаем на этом деньги