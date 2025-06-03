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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 71876 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Навроцький відповів Зеленському: розраховує на продовження партнерства з Україною

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Обраний президент Польщі Навроцький відповів на привітання Зеленського та висловив сподівання на продовження співпраці між країнами, особливо у контексті російської агресії.

Навроцький відповів Зеленському: розраховує на продовження партнерства з Україною

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький сподівається на продовження співпраці Варшави та Києва. Таку заяву Навроцький зробив у відповідь на привітання з обранням, які Президент України Володимир Зеленський оприлюднив в Х, передає УНН.

Деталі

У зверненні до Зеленського обраний лідер Польщі зазначив, що на тлі російської агресії, очікує продовження партнерства з Україною.

Шановний Президенте, дякую за Ваше повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань. Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом 

– написав Кароль Навроцький у соцмережі Х.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський привітав польського політика Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Зеленський наголосив, що очікує на подальшу плідну співпрацю нашої держави з Польщею.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Політика
Кароль Навроцький
Володимир Зеленський
Україна
Польща
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