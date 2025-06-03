Навроцкий ответил Зеленскому: рассчитывает на продолжение партнерства с Украиной

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий надеется на продолжение сотрудничества Варшавы и Киева. Такое заявление Навроцкий сделал в ответ на поздравления с избранием, которые Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал в Х, передает УНН.

Детали

В обращении к Зеленскому избранный лидер Польши отметил, что на фоне российской агрессии ожидает продолжения партнерства с Украиной.

Уважаемый Президент, благодарю за Ваше сообщение. Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов. Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы, и я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе. – написал Кароль Навроцкий в соцсети Х.

Напомним

Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польского политика Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Зеленский подчеркнул, что ожидает дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего государства с Польшей.