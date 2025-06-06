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В Польше назревает правительственная конфронтация: Навроцкий предупредил - Туск должен быть готов к "сильному сопротивлению"

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Новый президент Польши, Кароль Навроцкий, заявил о готовности сотрудничать с Туском только в полезных для поляков вопросах. Он также предупредил о возможном сопротивлении со стороны президентского дворца.

В Польше назревает правительственная конфронтация: Навроцкий предупредил - Туск должен быть готов к "сильному сопротивлению"

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов сотрудничать с премьер-министром Дональдом Туском только "в вопросах, которые полезны для поляков". Но он также предупредил, - на что может рассчитывать глава правительства Польши.

Передает УНН со ссылкой на Polsce24 и ORF.

Детали

В Польше назревает жесткая конфронтация между назначенным правоконсервативным президентом Каролем Навроцким и проевропейским главой правительства Дональдом Туском.

Премьер-министр Туск должен быть готов столкнуться с сильным сопротивлением со стороны президентского дворца

- заявил президент Навроцкий. 

Новоизбранный президент Польши сказал в интервью СМИ, что готов как президент сесть за один стол с премьер-министром польского правительства. Также Навроцкий готов сотрудничать "в делах, полезных для поляков".

Но, вместе с тем, Навроцкий считает, что Туск является "худшим главой правительства, который был в Польше с 1989 года".

Если коалиция хочет продолжать существовать, то лучше было бы заменить главу правительства

- отметил президент Польши. 

Справка

Дональд Туск возглавляет неоднородную коалицию из трех партий Польши с конца 2023 года. Важнейшим проектом правительства Туска является реформирование судебной системы, потому что это является "исправлением ущерба, нанесенного верховенству права правительством "Права и справедливости". Исполняющий обязанности президента Анджей Дуда, который происходит из рядов "ПиС", до сих пор блокировал соответствующие законопроекты. Заявления Навроцкого указывают на то, что он намерен принять еще более жесткие меры.

Напомним

Избранный президент Польши Навроцкий ответил на приветствие Зеленского и выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами, особенно в контексте российской агрессии.

Международная консалтинговая компания Colliers считает, что избрание Кароля Навроцкого президентом Польши не изменит прогнозы экономического роста страны, но стоимость его обещаний повлияет на инвестиционную привлекательность.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Кароль Навроцкий
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