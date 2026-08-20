"Він з’їхав з глузду": Туск назвав божевільною ідею Моравецького про референдум щодо Шенгену
Київ • УНН
Дональд Туск розкритикував ідеї Матеуша Моравецького щодо служби депортації та референдуму про призупинення участі Польщі в Шенгені.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував свого політичного опонента, колишнього главу уряду Матеуша Моравецького за ідею провести референдум щодо потенційного призупинення членства Польщі у Шенгенській зоні. Про це повідомляє Onet, інформує УНН.
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Зокрема, Туск піддав критиці ідею створення у країні служби депортації.
Це абсолютно безсоромно. Це трохи схоже на американську модель, але, на мою думку, це не найкраща модель. Наша міграційна проблема закінчилася з урядом Матеуша Моравецького. Ви, мабуть, забули, що Матеуш Моравецький повністю займається торгівлею візами, абсолютно масовою видачею дозволів на роботу, і це для мігрантів з країн, які, як ми знаємо, становлять найбільший ризик
За його словами, Моравецький - "остання людина, яка взагалі повинна висловлюватися". Крім того, він відверто розкритикував ідею референдуму щодо призупинення участі Польщі в Шенгенській зоні.
"Ні, я не вірю. Це означає, що з ним щось трапилося? Щось з ним трапилося? Ні, референдуму щодо Шенгену точно не буде. ... Він збожеволів", - сказав Туск.
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