"Он сошел с ума": Туск назвал безумной идею Моравецкого о референдуме по вопросу Шенгена
Киев • УНН
Дональд Туск раскритиковал идеи Матеуша Моравецкого относительно службы депортации и референдума о приостановлении участия Польши в Шенгенской зоне.
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал своего политического оппонента, бывшего главу правительства Матеуша Моравецкого за идею провести референдум относительно возможной приостановки членства Польши в Шенгенской зоне. Об этом сообщает Onet, информирует УНН.
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В частности, Туск подверг критике идею создания в стране службы депортации.
Это абсолютно бесстыдно. Это немного похоже на американскую модель, но, по моему мнению, это не лучшая модель. Наша миграционная проблема закончилась с правительством Матеуша Моравецкого. Вы, наверное, забыли, что Матеуш Моравецкий полностью занимается торговлей визами, абсолютно массовой выдачей разрешений на работу, и это для мигрантов из стран, которые, как мы знаем, представляют наибольший риск
По его словам, Моравецкий — "последний человек, который вообще должен высказываться". Кроме того, он открыто раскритиковал идею референдума относительно приостановки участия Польши в Шенгенской зоне.
"Нет, я не верю. Это значит, что с ним что-то случилось? Что-то с ним случилось? Нет, референдума по Шенгену точно не будет. ... Он сошел с ума", — сказал Туск.
Напомним
Премьер Польши Дональд Туск осудил нападение на 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика из Украины, назвав это антипольским актом.
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