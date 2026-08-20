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"Он сошел с ума": Туск назвал безумной идею Моравецкого о референдуме по вопросу Шенгена

Киев • УНН

 • 2262 просмотра

Дональд Туск раскритиковал идеи Матеуша Моравецкого относительно службы депортации и референдума о приостановлении участия Польши в Шенгенской зоне.

"Он сошел с ума": Туск назвал безумной идею Моравецкого о референдуме по вопросу Шенгена

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал своего политического оппонента, бывшего главу правительства Матеуша Моравецкого за идею провести референдум относительно возможной приостановки членства Польши в Шенгенской зоне. Об этом сообщает Onet, информирует УНН.

Подробности

В частности, Туск подверг критике идею создания в стране службы депортации.

Это абсолютно бесстыдно. Это немного похоже на американскую модель, но, по моему мнению, это не лучшая модель. Наша миграционная проблема закончилась с правительством Матеуша Моравецкого. Вы, наверное, забыли, что Матеуш Моравецкий полностью занимается торговлей визами, абсолютно массовой выдачей разрешений на работу, и это для мигрантов из стран, которые, как мы знаем, представляют наибольший риск

- сказал Туск.

По его словам, Моравецкий — "последний человек, который вообще должен высказываться". Кроме того, он открыто раскритиковал идею референдума относительно приостановки участия Польши в Шенгенской зоне.

"Нет, я не верю. Это значит, что с ним что-то случилось? Что-то с ним случилось? Нет, референдума по Шенгену точно не будет. ... Он сошел с ума", — сказал Туск.

Напомним

Премьер Польши Дональд Туск осудил нападение на 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика из Украины, назвав это антипольским актом.

Генсек НАТО Рютте обсудил с Туском залет российской ракеты в Польшу и подтвердил поддержку Украины30.07.26, 17:35 • 4360 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Матеуш Моравецкий
Дональд Туск
Польша