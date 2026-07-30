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Генсек НАТО Рютте обсудил с Туском залет российской ракеты в Польшу и подтвердил поддержку Украины

Киев • УНН

 • 5275 просмотра

Генсек НАТО Рютте осудил нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. Альянс активировал средства ПВО и наземной обороны, инцидент расследуется.

Генсек НАТО Рютте обсудил с Туском залет российской ракеты в Польшу и подтвердил поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском залет российской ракеты в страну во время ночной массированной атаки рф на Украину, подтвердив продолжение предоставления необходимой поддержки, чтобы Украина могла защитить себя, пишет УНН.

Обсудил с Дональдом Туском нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. Польша и НАТО активировали свои средства противовоздушной и наземной обороны. Мы солидарны с Польшей и продолжим усиливать нашу готовность к защите от любой угрозы, включая ракетные атаки. Этот инцидент – ещё один безрассудный поступок россии и опасное последствие её войны против Украины. Я осуждаю вчерашние смертельные удары по всей Украине. НАТО продолжает предоставлять необходимую поддержку Украине, чтобы она могла защищать себя. Наша приверженность непоколебима

- написал Рютте в X.

Перед этим, как отмечает PAP, полковник Мартин О'Доннелл, представитель Верховного главнокомандующего объединённых сил НАТО в Европе (SHAPE) заявил, что НАТО продолжает тесный контакт с польскими властями по поводу нарушения польского воздушного пространства. Он добавил, что Альянс примет все меры для защиты территории НАТО.

Представитель подтвердил, что "после вторжения российской ракеты неопределённого типа в польское воздушное пространство и её последующего падения на польскую территорию НАТО и Польша активировали средства противовоздушной и наземной обороны". "Эта ракета была одной из многих, использованных россией во время массированной ночной атаки на Украину", – заявил О'Доннелл.

Он добавил, что в ответ поднялись в воздух подразделения НАТО: два истребителя НАТО – польские F-16 – а также самолёт-заправщик Airbus A330, принадлежащий многонациональному многоцелевому подразделению самолётов-заправщиков НАТО (MMU), польский самолёт раннего радиолокационного предупреждения Saab 340 и польский вертолёт Ми-24.

Представитель добавил, что НАТО поддерживает тесный контакт с польскими властями, и что Верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SACEUR), генерал Алексус Г. Гринкевич, уже разговаривал в четверг утром с начальником Генерального штаба Польши, генералом Веславом Кукулой, по поводу реакции НАТО и Польши на инцидент. "НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты территории альянса", - подчеркнул Гринкевич, которого цитирует Polskie Radio.

Спикер заявил, что инцидент всё ещё расследуется НАТО. Он добавил, что союзные силы НАТО в Европе заверили, что продолжат принимать все необходимые меры для защиты территории НАТО.

Дополнение

Ракета, определённая как российская Х-101, нарушила польское воздушное пространство в четверг под утро и, по сообщениям польских СМИ, упала в районе Тарнава-Колония Люблинского воеводства в Польше во время атаки рф на Украину. Согласно информации, предоставленной премьер-министром Польши Дональдом Туском, польские военные были готовы сбить ракету. В конечном итоге, ракета попала в неосвоенную местность, и никто не пострадал. 

Российская ракета Х-101 залетела в Польшу во время массированного удара рф по Украине - Сибига30.07.26, 09:49 • 19625 просмотров

Юлия Шрамко

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