Генсек НАТО Рютте обсудил с Туском залет российской ракеты в Польшу и подтвердил поддержку Украины
Киев • УНН
Генсек НАТО Рютте осудил нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. Альянс активировал средства ПВО и наземной обороны, инцидент расследуется.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском залет российской ракеты в страну во время ночной массированной атаки рф на Украину, подтвердив продолжение предоставления необходимой поддержки, чтобы Украина могла защитить себя, пишет УНН.
Обсудил с Дональдом Туском нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. Польша и НАТО активировали свои средства противовоздушной и наземной обороны. Мы солидарны с Польшей и продолжим усиливать нашу готовность к защите от любой угрозы, включая ракетные атаки. Этот инцидент – ещё один безрассудный поступок россии и опасное последствие её войны против Украины. Я осуждаю вчерашние смертельные удары по всей Украине. НАТО продолжает предоставлять необходимую поддержку Украине, чтобы она могла защищать себя. Наша приверженность непоколебима
Перед этим, как отмечает PAP, полковник Мартин О'Доннелл, представитель Верховного главнокомандующего объединённых сил НАТО в Европе (SHAPE) заявил, что НАТО продолжает тесный контакт с польскими властями по поводу нарушения польского воздушного пространства. Он добавил, что Альянс примет все меры для защиты территории НАТО.
Представитель подтвердил, что "после вторжения российской ракеты неопределённого типа в польское воздушное пространство и её последующего падения на польскую территорию НАТО и Польша активировали средства противовоздушной и наземной обороны". "Эта ракета была одной из многих, использованных россией во время массированной ночной атаки на Украину", – заявил О'Доннелл.
Он добавил, что в ответ поднялись в воздух подразделения НАТО: два истребителя НАТО – польские F-16 – а также самолёт-заправщик Airbus A330, принадлежащий многонациональному многоцелевому подразделению самолётов-заправщиков НАТО (MMU), польский самолёт раннего радиолокационного предупреждения Saab 340 и польский вертолёт Ми-24.
Представитель добавил, что НАТО поддерживает тесный контакт с польскими властями, и что Верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SACEUR), генерал Алексус Г. Гринкевич, уже разговаривал в четверг утром с начальником Генерального штаба Польши, генералом Веславом Кукулой, по поводу реакции НАТО и Польши на инцидент. "НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты территории альянса", - подчеркнул Гринкевич, которого цитирует Polskie Radio.
Спикер заявил, что инцидент всё ещё расследуется НАТО. Он добавил, что союзные силы НАТО в Европе заверили, что продолжат принимать все необходимые меры для защиты территории НАТО.
Дополнение
Ракета, определённая как российская Х-101, нарушила польское воздушное пространство в четверг под утро и, по сообщениям польских СМИ, упала в районе Тарнава-Колония Люблинского воеводства в Польше во время атаки рф на Украину. Согласно информации, предоставленной премьер-министром Польши Дональдом Туском, польские военные были готовы сбить ракету. В конечном итоге, ракета попала в неосвоенную местность, и никто не пострадал.
Российская ракета Х-101 залетела в Польшу во время массированного удара рф по Украине - Сибига30.07.26, 09:49 • 19625 просмотров