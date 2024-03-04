Wyborcza: прокуратура Польщі використовувала шпигунські програми для прослуховування чиновників
Київ • УНН
Газета повідомляє, що польська прокуратура прослуховувала політиків і чиновників, використовуючи сучасне шпигунське програмне забезпечення Hermes.
Прокуратура Польщі незаконно прослуховувала низку посадовців і політиків за допомогою спеціального програмного забезпечення Hermes. Про це з посиланням на джерела пише газета Wyborcza, передає УНН.
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Раніше повідомляється, що польські спецслужби за допомогою шпигунського софту Pegasus прослуховували ексглаву уряду країни Матеуша Моравецького, чинного прем’єра Дональда Туска, інших політиків, а також бізнесменів, адвокатів і громадських діячів.
Проте, як пише газета, у 2021 році польська прокуратура, яку очолював Богдан Свєнчковський, купила шпигунське ПЗ Hermes, вартістю 3,5 млн доларів. Це програмне забезпечення експерти називають більш просунутим, ніж Pegasus. Говорять також, що воно не може бути виявлено простими інструментами, тому що встановлюється на низовому системному рівні.
Як пише видання, для обслуговування Hermes прокуратура залучила двох колишніх співробітників Агентства внутрішньої безпеки Польщі. "Один із них отримував близько 250 доларів за годину своєї роботи", йдеться у статті.
За даними Wyborcza, софт застосовувався з метою незаконного стеження за політиками, урядовцями, суддями та прокурорами, які підозрювалися в нелояльності до керівництва партії "Право і справедливість".
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Водночас нинішньому керівництву прокуратури Польщі про програму Hermes стало відомо випадково, коли минулого тижня до штаб-квартири прокуратури прийшов рахунок за періодичну підписку на систему Hermes.
У коментарі виданню Свєнчовський, який нині є суддею Конституційного трибуналу, заперечив покупку шпигунського програмного забезпечення прокуратурою. Зазначається, що найближчим часом буде ухвалено рішення про проведення прокурорського розслідування щодо цих фактів, яке має з’ясувати, які були реальні можливості цього софту і для яких цілей він служив попередній владі.
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