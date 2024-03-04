Wyborcza: прокуратура Польши использовала шпионские программы для прослушивания чиновников
Киев • УНН
Газета сообщает, что польская прокуратура прослушивала политиков и чиновников, используя современное шпионское программное обеспечение Hermes.
Прокуратура Польши незаконно прослушивала ряд должностных лиц и политиков с помощью специального программного обеспечения Hermes. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wyborcza, передает УНН.
Детали
Ранее сообщается, что польские спецслужбы с помощью шпионского софта Pegasus прослушивали экс-главу правительства страны Матеуша Моравецкого, действующего премьера Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов и общественных деятелей.
Однако, как пишет газета, в 2021 году польская прокуратура, которую возглавлял Богдан Свенчковский, купила шпионское ПО Hermes, стоимостью 3,5 млн долларов. Это программное обеспечение эксперты называют более продвинутым, чем Pegasus. Говорят также, что оно не может быть обнаружено простыми инструментами, потому что устанавливается на низовом системном уровне.
Как пишет издание, для обслуживания Hermes прокуратура привлекла двух бывших сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши. "Один из них получал около 250 долларов за час своей работы", говорится в статье.
По данным Wyborcza, софт применялся с целью незаконной слежки за политиками, чиновниками, судьями и прокурорами, которые подозревались в нелояльности к руководству партии "Право и справедливость".
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В то же время нынешнему руководству прокуратуры Польши о программе Hermes стало известно случайно, когда на прошлой неделе в штаб-квартиру прокуратуры пришел счет за периодическую подписку на систему Hermes.
В комментарии изданию Свенчовский, который сейчас является судьей Конституционного трибунала, отрицает покупку шпионского программного обеспечения прокуратурой. Отмечается, что в ближайшее время будет принято решение о проведении прокурорского расследования по этим фактам, которое должно выяснить, какие были реальные возможности этого софта и для каких целей он служил предыдущей власти.
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Wyborcza: прокуратура Польши использовала шпионские программы для прослушивания чиновников
Газета сообщает, что польская прокуратура прослушивала политиков и чиновников, используя современное шпионское программное обеспечение Hermes.
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