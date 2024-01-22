"Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу" - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск уверяет, что Польша будет поддерживать Украину в ее войне против России из соображений морали и безопасности польского государства. Он также призывает страны, которые ценят демократию и права человека, поддержать Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве заверил, что его страна сделает все, что в их силах, чтобы Украина победила в российской войне. Об этом пишет RMF24, информирует УНН.
Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу в этой войне; мы делаем это из моральных соображений, а также с целью обеспечения безопасности польского государства
Он также сообщил, что назначил полномочного представителя по восстановлению Украины. Им назначен депутат польского Сейма Павел Коваль.
Туск также отметил, что поддержка Украины, которая блокируется как и в Соединенных Штатах, так и в Европе.
"Именно Украина платит кровью за ценности, которые являются основой свободного мира", - заявил польский премьер.
Туск заявил, что если эти страны заботятся о демократии и правах человека, они должны поддержать Украину всеми доступными средствами.
Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу" - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск уверяет, что Польша будет поддерживать Украину в ее войне против России из соображений морали и безопасности польского государства. Он также призывает страны, которые ценят демократию и права человека, поддержать Украину.
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