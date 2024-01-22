"Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу" - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве заверил, что его страна сделает все, что в их силах, чтобы Украина победила в российской войне. Об этом пишет RMF24, информирует УНН.

Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу в этой войне; мы делаем это из моральных соображений, а также с целью обеспечения безопасности польского государства - сказал Дональд Туск.

Он также сообщил, что назначил полномочного представителя по восстановлению Украины. Им назначен депутат польского Сейма Павел Коваль.

Туск также отметил, что поддержка Украины, которая блокируется как и в Соединенных Штатах, так и в Европе.

"Именно Украина платит кровью за ценности, которые являются основой свободного мира", - заявил польский премьер.

Туск заявил, что если эти страны заботятся о демократии и правах человека, они должны поддержать Украину всеми доступными средствами.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Польши Дональдом Туском.