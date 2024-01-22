"Польща зробить усе, що в наших силах, щоб збільшити шанси України на перемогу" - Туск
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевняє, що Польща підтримуватиме Україну у її війні проти росії з міркувань моралі та безпеки польської держави. Він також закликає країни, які цінують демократію і права людини, підтримати Україну.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві запевнив, що його країна зробить все, що в їх силах, щоб Україна перемогла у російській війні. Про це пише RMF24, інформує УНН.
Польща зробить усе, що в наших силах, щоб збільшити шанси України на перемогу в цій війні; ми робимо це з моральних міркувань, а також з метою забезпечення безпеки польської держави
Він також повідомив, що призначив повноважного представника з відновлення України. Ним призначено депутата польського Сейму Павела Коваля.
Туск також зауважив, що підтримка України блокується як і в Сполучених Штатах, так і в Європі.
"Саме Україна платить кров'ю за цінності, які є основою вільного світу", - заявив польский прем'єр.
Туск заявив, що якщо ці країни дбають про демократію і права людини, вони повинні підтримати Україну всіма доступними засобами.
Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.