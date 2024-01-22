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"Польща зробить усе, що в наших силах, щоб збільшити шанси України на перемогу" - Туск

"Польща зробить усе, що в наших силах, щоб збільшити шанси України на перемогу" - Туск

Київ • УНН

 • 23647 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевняє, що Польща підтримуватиме Україну у її війні проти росії з міркувань моралі та безпеки польської держави. Він також закликає країни, які цінують демократію і права людини, підтримати Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві запевнив, що його країна зробить все, що в їх силах, щоб Україна перемогла у російській війні. Про це пише RMF24, інформує УНН

Польща зробить усе, що в наших силах, щоб збільшити шанси України на перемогу в цій війні; ми робимо це з моральних міркувань, а також з метою забезпечення безпеки польської держави

- сказав Дональд Туск.

Він також повідомив, що призначив повноважного представника з відновлення України. Ним призначено депутата польського Сейму Павела Коваля. 

Туск також зауважив, що підтримка України блокується як і в Сполучених Штатах, так і в Європі. 

"Саме Україна платить кров'ю за цінності, які є основою вільного світу", - заявив польский прем'єр.  

Туск заявив, що якщо ці країни дбають про демократію і права людини, вони повинні підтримати Україну всіма доступними засобами.

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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