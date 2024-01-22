Продуктивні переговори і новий польський оборонний пакет: Зеленський у Києві зустрівся з Туском
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели продуктивні переговори щодо двосторонніх відносин.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, про що обидва лідери повідомили у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні з паном Премʼєр-міністром Дональдом Туском провели дуже продуктивні переговори. Щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин
Зі слів Глави держави, "є новий польський оборонний пакет". "Ми цінуємо таку незмінну допомогу", - вказав він.
"Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", - зазначив Президент.
"Обговорили сьогодні з паном Премʼєр-міністром і можливості майбутнього спільного виробництва зброї. Дякую за підтримку України!" - вказав Зеленський.
Дональд Туск, своєю чергою, написав у соцмережі X, що вітав у Києві "друга Зеленського".
Туск у Києві: будемо розмовляти, щоб якомога швидше вирішити проблеми22.01.24, 12:55 • 24150 переглядiв