Туск у Києві: будемо розмовляти, щоб якомога швидше вирішити проблеми

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який прибув до Києва, вказав, що між українською та польською сторонами є певні конфлікти інтересів, і про це будуть говорити, щоб вирішити ці проблеми якомога швидше, пише УНН з посиланням на TVP Info.

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Візит Туска до Києва анонсували кілька днів. Про це прем'єр-міністр зазначив, зокрема, в інтерв'ю трьом телеканалам у п'ятницю, 12 січня. Тоді він зазначив, що візит до української столиці стане однією з тем розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка відбулася минулого тижня.

У нас також є багато двосторонніх питань для обговорення, є певні конфлікти інтересів, ми про це знаємо, будемо про це говорити, але в дусі дружби, щоб вирішити ці проблеми якомога швидше, а не підтримувати чи примножувати їх - сказав журналістам голова польського уряду.

Питання боротьби з російським агресором "абсолютно номер один", заявив Туск у Києві.

Він підкреслив, що для нього дуже важливо "сформувати відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України в цій смертельному зіткненні зі злом". "Насправді я в Києві ще й заради польської безпеки. Це не лише питання України. Це питання безпеки для всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію", - сказав Туск.

Він додав, що є про що говорити, але важливо, щоб усі були переконані, що "люди, які говорять, це друзі, які також можуть вирішити певні спірні питання".

У програмі візиту – зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

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