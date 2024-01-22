Туск в Киеве: будем разговаривать, чтобы как можно скорее решить проблемы
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев отметил необходимость быстрого и дружественного решения двусторонних проблем
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который прибыл в Киев, указал, что между украинской и польской сторонами есть определенные конфликты интересов, и об этом будут говорить, чтобы решить эти проблемы как можно скорее, пишет УНН со ссылкой на TVP Info.
Детали
Визит Туска в Киев анонсировали несколько дней. Об этом премьер-министр отметил, в частности, в интервью трем телеканалам в пятницу, 12 января. Тогда он отметил, что визит в украинскую столицу станет одной из тем разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, который состоялся на прошлой неделе.
У нас также есть много двусторонних вопросов для обсуждения, есть определенные конфликты интересов, мы об этом знаем, будем об этом говорить, но в духе дружбы, чтобы решить эти проблемы как можно скорее, а не поддерживать или приумножать их
Вопрос борьбы с российским агрессором "абсолютно номер один", заявил Туск в Киеве.
Он подчеркнул, что для него очень важно "сформировать ощущение, что Польша является самым надежным союзником Украины в этом смертельном столкновении со злом". "На самом деле я в Киеве еще и ради польской безопасности. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности для всего свободного мира, и Польши в частности, хотя бы из-за географии", - сказал Туск.
Он добавил, что есть о чем говорить, но важно, чтобы все были убеждены, что "люди, которые говорят, это друзья, которые также могут решить определенные спорные вопросы".
В программе визита - встречи с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины22 январь 2024, 10:15 • 18885 просмотров
Туск в Киеве: будем разговаривать, чтобы как можно скорее решить проблемы
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев отметил необходимость быстрого и дружественного решения двусторонних проблем.
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима, находится под следствием за возможное злоупотребление служебным положением из-за письма, которое он направил в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с рекомендацией отказаться от исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ.
россияне незаконно вывезли из оккупированной Донетчины еще 17 украинских детей - Лубинец
17 украинских детей из Донецка были незаконно вывезены россиянами в москву для "реабилитации". Омбудсмен пояснил, что на самом деле это является стратегией принудительного предоставления российского гражданства украинским детям.
ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления
Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает ключевые резолюции и инициативы для глобальных действий, в частности по вопросам, связанным с Украиной. Среди них - вопрос достоинства заключенных, роли ОЭСР после агрессии России против Украины и поддержки восстановления Украины.
НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"
НАТО начинает свои крупнейшие военные учения "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч человек. Учения, которые проходят на европейской территории, имеют целью продемонстрировать оперативную способность и готовность НАТО.
260 взрывов: враг за неделю 35 раз обстрелял Черниговскую область
Черниговская область в Украине подверглась 35 обстрелам со стороны российских войск за прошедшую неделю, что привело к 260 взрывам и повреждениям зданий и линий электропередачи, но не повлекло жертв.
Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в рф. Указ предусматривает разработку плана действий, противодействие дезинформации и изучение преступлений против украинцев в россии.
Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну. Ожидается, что Фицо, который пообещал выступать против членства Украины в НАТО и санкций против россии, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 24 января.
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский
На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины уничтожили почти 100 единиц вражеской военной техники и провели 29 боевых столкновений, сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.
Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины
В День Соборности Украины премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск почтили память павших в войне защитников Украины.