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Туск в Киеве: будем разговаривать, чтобы как можно скорее решить проблемы

Туск в Киеве: будем разговаривать, чтобы как можно скорее решить проблемы

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 10:55  •  7515 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев отметил необходимость быстрого и дружественного решения двусторонних проблем

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который прибыл в Киев, указал, что между украинской и польской сторонами есть определенные конфликты интересов, и об этом будут говорить, чтобы решить эти проблемы как можно скорее, пишет УНН со ссылкой  на TVP Info.

Детали

Визит Туска в Киев анонсировали несколько дней. Об этом премьер-министр отметил, в частности, в интервью трем телеканалам в пятницу, 12 января. Тогда он отметил, что визит в украинскую столицу станет одной из тем разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, который состоялся на прошлой неделе.

У нас также есть много двусторонних вопросов для обсуждения, есть определенные конфликты интересов, мы об этом знаем, будем об этом говорить, но в духе дружбы, чтобы решить эти проблемы как можно скорее, а не поддерживать или приумножать их

- сказал журналистам глава польского правительства.

Вопрос борьбы с российским агрессором "абсолютно номер один", заявил Туск в Киеве.

Он подчеркнул, что для него очень важно "сформировать ощущение, что Польша является самым надежным союзником Украины в этом смертельном столкновении со злом". "На самом деле я в Киеве еще и ради польской безопасности. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности для всего свободного мира, и Польши в частности, хотя бы из-за географии", - сказал Туск.

Он добавил, что есть о чем говорить, но важно, чтобы все были убеждены, что "люди, которые говорят, это друзья, которые также могут решить определенные спорные вопросы". 

В программе визита - встречи с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем. 

Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины22 январь 2024, 10:15 • 18885 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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