Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в Киеве встретился с польским коллегой Дональдом Туском. Оба премьера в День Соборности Украины приняли участие в чествовании памяти героев, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость и свободу Украины. Об этом сообщил в понедельник Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Сегодня, в День Соборности Украины, вместе с Премьер-министром Польши Дональдом Туском почтили память павших в войне защитников Украины", - написал Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль отметил, что "наша борьба с российским агрессором - это борьба за свободу и ценности всего демократического мира".

"Спасибо за поддержку нашим партнерам, которые стоят бок о бок с украинским народом в этой войне", - заявил Премьер-министр Украины.

Напомним

Сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Украину впервые с момента назначения на должность.