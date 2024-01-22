Прем'єр Польщі Туск приїхав у Київ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск здійснює свій перший з моменту призначення на посаду візит до України.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до України уперше з моменту призначення на посаду. Про це повідомила Канцелярія прем'єра Польщі, пише УНН.
Прем'єр-міністр Дональд Туск розпочинає свій візит до Києва, де він зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленський та прем'єр-міністром Денисем Шмигалем
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Раніше Туск заявляв, що і для нього, і для президента Польщі "ситуація в Україні та на фронті є питанням №1 для польської безпеки. Є й інші питання, якими треба займатися, наприклад, пов'язані з інтересами польських перевізників, сказав Туск.
Напередодні президент Польщі Анджей Дуда у Вільнюсі зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб обговорити питання співпраці між країнами, регіональної безпеки та підтримки України.