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Туск обговорить з Дудою візит до Києва

Туск обговорить з Дудою візит до Києва

Київ • УНН

 • 51822 перегляди

Туск зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити питання безпеки та майбутній візит до Києва.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує зустрітись із президентом Польщі Анджеєм Дудою і серед іншого обговорити візит до Києва, передає УНН.

Як повідомив Туск в інтерв'ю Рolsatnew, коли криза досягла "високої температури", він звернувся до Дуди "з пропозицією якнайшвидшої зустрічі віч-на-віч". 

За його словами, зустріч відбудеться в понеділок, 15 січня, об 11.00.

"Піду в тому числі й до президента, щоб поговорити про характер моєї місії – я буду в Києві найближчими днями", – розповів Туск.

Він пояснив, що і для нього, і для президента "ситуація в Україні та на фронті є питанням №1 для польської безпеки. Є й інші питання, якими треба займатися, наприклад, пов'язані з інтересами польських перевізників", - сказав Туск.

Польський прем'єр Дональд Туск заявив про підготовку свого візиту до Києва28.12.23, 00:52 • 38283 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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