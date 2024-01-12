Туск обговорить з Дудою візит до Києва
Київ • УНН
Туск зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити питання безпеки та майбутній візит до Києва.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує зустрітись із президентом Польщі Анджеєм Дудою і серед іншого обговорити візит до Києва, передає УНН.
Як повідомив Туск в інтерв'ю Рolsatnew, коли криза досягла "високої температури", він звернувся до Дуди "з пропозицією якнайшвидшої зустрічі віч-на-віч".
За його словами, зустріч відбудеться в понеділок, 15 січня, об 11.00.
"Піду в тому числі й до президента, щоб поговорити про характер моєї місії – я буду в Києві найближчими днями", – розповів Туск.
Він пояснив, що і для нього, і для президента "ситуація в Україні та на фронті є питанням №1 для польської безпеки. Є й інші питання, якими треба займатися, наприклад, пов'язані з інтересами польських перевізників", - сказав Туск.
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