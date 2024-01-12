Туск обсудит с Дудой визит в Киев
Киев • УНН
Туск встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить вопросы безопасности и предстоящий визит в Киев.
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и среди прочего обсудить визит в Киев, передает УНН.
Как сообщил Туск в интервью Рolsatnew, когда кризис достиг "высокой температуры", он обратился к Дуде "с предложением скорейшей встречи с глазу на глаз".
По его словам, встреча состоится в понедельник, 15 января, в 11.00.
"Пойду в том числе и к президенту, чтобы поговорить о характере моей миссии - я буду в Киеве в ближайшие дни", - рассказал Туск.
Он пояснил, что и для него, и для президента "ситуация в Украине и на фронте является вопросом №1 для польской безопасности. Есть и другие вопросы, которыми надо заниматься, например, связанные с интересами польских перевозчиков", - сказал Туск.
Польский премьер Дональд Туск заявил о подготовке своего визита в Киев27 декабрь 2023, 22:52 • 37396 просмотров
Туск обсудит с Дудой визит в Киев
Туск встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить вопросы безопасности и предстоящий визит в Киев.
Взрывы на окраинах Киева. Работает ПВО
Под Киевом прогремели взрывы. Как сообщил Кличко, работает ПВО.
Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024
Украинские борцы получили два золота и серебро на Zagreb Open 2024, а Алина Филиппович и Алла Белинская заняли самые высокие места.
Арахамия объяснил, почему законопроект о мобилизации отправили на доработку
Арахамия объявил о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку, ссылаясь на проблемы с недостаточной подготовкой и призывом лиц с инвалидностью третьей группы.
Сумская область: россияне полсотни раз стреляли по пограничникам
Российские войска 50 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов, вызвав 260 взрывов в разных населенных пунктах.
Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Киев для встречи с Президентом Украины Зеленским.
Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб
Российские войска 68 раз атаковали украинские позиции, нанеся 2 ракетных и 43 воздушных ударов, тогда как украинские защитники отбили многочисленные атаки по всему восточному и южному фронтам.
Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы для Грузии
Грузия подписывает соглашение о покупке зенитных ракет у польской компании MESKO S. A., стремясь усилить свою обороноспособность за счет вооружения по стандартам НАТО.
Фигурист Шмуратко выступил с "кровавым пятном" в произвольной программе чемпионата Европы-2024
Иван Шмуратко катался с "кровавым пятном", символизирующим жертвы войны на Евро-2024, заработав 140,70 балла.
Петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС: евродепутат заявил, что собрано уже 120 подписей
Финский депутат Европарламента Сарвамаа собрал 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за беспокойства относительно демократических ценностей.