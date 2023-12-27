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Польский премьер Дональд Туск заявил о подготовке своего визита в Киев

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 22:52  •  8107 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует визит в Киев, чтобы обсудить вопрос блокады границы и привезти предложения по помощи польским перевозчикам в условиях войны в Украине.

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил о планах посетить Киев и обсудить вопрос блокады границы. Об этом Туск заявил в среду во время пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос, какие конкретные шаги правительство Польши намерено предпринять, чтобы уладить проблему на границе, пишет TVN24, передает УНН.

Детали

Мы будем готовить этот визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом Зеленским было понятно, чего мы можем достичь

подчеркнул Туск.

Глава польского правительства выразил надежду, что на техническом уровне он должен привезти из Киева "серьезное предложение", чтобы облегчить жизнь польских перевозчиков. Поэтому он будет просить перевозчиков "не блокировать границу, учитывая войну в Украине, ведь ситуация является драматической".

Туск отметил, что украинская сторона представила несколько предложений, которые облегчили бы ситуацию польских водителей, но по их мнению, эти предложения являются недостаточными.

Дональд Туск назвал правительство Виктора Орбана пророссийским08 декабрь 2023, 14:42 • 27787 просмотров

Глава польского правительства обратил внимание, что ЕС отменил транспортные ограничения для Украины, учитывая желание помочь украинцам из-за полномасштабной войны. Туск подчеркнул, что это решение поддержало предыдущее правительство РП и он на их месте сделал бы так же.

Глава правительства назвал нереальным возвращение к системе выдачи разрешений для Украины на грузовые перевозки в видимой перспективе.

Не думаю, что на европейском уровне до июня что-то можно радикально изменить и я об этом говорю откровенно. Но операционно можно очень многое решить для польских водителей в понимании с украинцами

констатировал Туск.

Он также отметил, что действующее польское правительство также очень серьезно озабочено "бесконтрольным экспортом" украинских сельскохозяйственных продуктов на польский рынок.

Однако он подчеркнул, что не видит поводов, чтобы портить из-за этого польско-украинские отношения. Он подчеркнул, что можно сохранить хорошие отношения между Варшавой и Киевом, и одновременно быть настойчивыми в решении аграрных проблем таким образом, чтобы не терял польский фермер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Польський прем'єр Дональд Туск заявив про підготовку свого візиту до Києва
Polish Prime Minister Donald Tusk announces preparations for his visit to Kyiv
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Польский премьер Дональд Туск заявил о подготовке своего визита в Киев

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