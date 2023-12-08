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Дональд Туск назвал правительство Виктора Орбана пророссийским

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 14:42  •  20474 просмотра

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Дональд Туск называет правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном пророссийским и заявляет, что Польша и Венгрия сейчас не являются политически близкими, частично из-за того, что Орбан блокирует средства ЕС для Польши, предназначенные для поддержки Украины.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, кандидат на пост премьер-министра Польши Дональд Туск заявил, что венгерская и польская сторона на сегодня не являются "политически близкими", поскольку правительство Виктора Орбана "открыто перешло на российские позиции". Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал TVN24.

Детали

Мы имеем дело с правительством, которое откровенно перешло на российские позиции; Премьер-министр Орбан этого не скрывает

- заявил в пятницу Дональд Туск.

Он также добавил, что не переоценивает "свое влияние на Виктора Орбана", отметив, что стороны не близки друг другу политически. 

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Венгрией, Туск в частности напомнил, что правительство Орбана блокирует решения, предусматривающие Польше 800 млн евро, "поскольку только Европа нам должна за то, что мы передали в качестве оружия Украине".

На это мы должны были получить европейские деньги - Орбан это блокирует

- подчеркнул он.

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Имея в виду правительство Матеуша Моравецкого, Туск сказал, что ему "горько, потому что в последний момент, когда они так бегут за своими деньгами и должностями для своих коллег, они не смогли решить с Орбаном такой насущный для нас вопрос, как выделение 800 миллионов евро на вооружение".

Председатель ПиС также заверил, что будет твердо стоять на своем в Европейском Совете, поскольку убежден, что большинство лидеров с сегодняшнего дня будут считаться с польским мнением, когда речь идет об Украине и Венгрии с правительством Орбана. В частности Туск пообещал "использовать различные аргументы и способы", чтобы, учитывая, что отношения Орбана с москвой и путиным являются органическими, - "нивелировать негативные последствия такого отношения".

Напомним

Дональд Туск надеется, что Сейм выберет нового премьер-министра и Совет министров во вторник, а уже в среду должна состояться церемония принятия присяги. Кроме того, он сообщил, что новое правительство имеет целью урегулировать польско-украинские отношения.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Дональд Туск назвав уряд Віктора Орбана проросійським
Donald Tusk calls Viktor Orban's government pro-Russian
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Дональд Туск назвал правительство Виктора Орбана пророссийским

Дональд Туск называет правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном пророссийским и заявляет, что Польша и Венгрия сейчас не являются политически близкими, частично из-за того, что Орбан блокирует средства ЕС для Польши, предназначенные для поддержки Украины.

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