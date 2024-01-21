Президенти Литви та Польщі обговорили підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда у Вільнюсі зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. Вони обговорили питання співпраці між країнами, регіональної безпеки та підтримки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.

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Президенти Дуда і Науседа зустрілися у Вільнюсі. Лідери країн обговорили питання співпраці Литви та Польщі, регіональної безпеки та підтримки України.

"Ми зміцнюватимемо наше військове співробітництво з Польщею - проводитимемо спільні навчання, шукатимемо додаткові форми спільної підготовки наших збройних сил, посилюватимемо військову мобільність", - заявив журналістам Науседа після зустрічі з Дудою.

Він наголосив, що єдність Литви та Польщі в питанні підтримки України надзвичайно важлива, і висловив сподівання, що найближчим часом вдасться організувати зустріч Люблінського трикутника разом із президентом Володимиром Зеленським.

На думку Науседи, необхідно підтримувати український народ, який бореться, політичними, фінансовими та військовими засобами. Щоб домогтися швидшої перемоги України, литовський лідер наголосив на важливості військової підтримки проти агресора.

Литва є одним із найбільших прихильників України з погляду підтримки, що надається Україні. Більша їх частина призначена для військової підтримки. Крім того, ми підтримуємо Україну в цивільному сенсі, відновлюємо зруйновані школи і дитячі садки. А в майбутньому ми будемо робити це в ще більшому масштабі - нагадав Науседа.

Однак Науседа також згадав, що Польща, яка витрачає на свою оборону 4% від валового внутрішнього продукту (ВВП) може слугувати прикладом для Литви.

"Я думаю, що підтримка України має бути нашим пріоритетом. Але ми повинні розглядати це питання разом із тим, скільки ми витрачаємо на нашу національну оборону. І Польща, яка виділяє такий відсоток свого ВВП, є прикладом", - сказав глава країни.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Як повідомили в ОП, йшлося про спільний кордон, посилення української ППО та приєднання Польщі до декларації про гарантії безпеки.