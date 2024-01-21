Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить сотрудничество своих стран, региональную безопасность и поддержку Украины.
Президент Польши Анджей Дуда в Вильнюсе встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили вопросы сотрудничества между странами, региональной безопасности и поддержки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.
Детали
Президенты Дуда и Науседа встретились в Вильнюсе. Лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества Литвы и Польши, региональной безопасности и поддержки Украины.
"Мы будем укреплять наше военное сотрудничество с Польшей - будем проводить совместные учения, будем искать дополнительные формы совместной подготовки наших вооруженных сил, будем усиливать военную мобильность", - заявил журналистам Науседа после встречи с Дудой.
Он подчеркнул, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины чрезвычайно важно, и выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать встречу Люблинского треугольника вместе с президентом Владимиром Зеленским.
По мнению Науседы, необходимо поддерживать борющийся украинский народ политическими, финансовыми и военными средствами. Чтобы добиться более быстрой победы Украины, литовский лидер подчеркнул важность военной поддержки против агрессора.
Литва является одним из крупнейших сторонников Украины с точки зрения поддержки, оказываемой Украине. Большая их часть предназначена для военной поддержки. Кроме того, мы поддерживаем Украину в гражданском смысле, восстанавливаем разрушенные школы и детские сады. А в будущем мы будем делать это в еще большем масштабе
Однако Науседа также упомянул, что Польша, которая тратит на свою оборону 4% от валового внутреннего продукта (ВВП) может служить примером для Литвы.
"Я думаю, что поддержка Украины должна быть нашим приоритетом. Но мы должны рассматривать этот вопрос вместе с тем, сколько мы тратим на нашу национальную оборону. И Польша, которая выделяет такой процент своего ВВП, является примером", - сказал глава страны.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Как сообщили в ОП, речь шла о совместной границе, усилении украинской ПВО и присоединении Польши к декларации о гарантиях безопасности.
Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины
Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить сотрудничество своих стран, региональную безопасность и поддержку Украины.
россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка
По данным британской разведки, за последние две недели российские наступления усилились. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.
В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА
Кировоградская область в Украине подверглась атаке российской армии, жертв и разрушений гражданских объектов нет.
"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла
По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.
В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина
В результате стрельбы в центре Запорожья 21 января погибла женщина. Стрелок покончил с собой сразу после прибытия правоохранителей.
Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф
Министерство обороны россии сообщило, что три ракеты, нацеленные на их объекты в Крыму, были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Черным морем. Предполагаемая атака была приписана киевскому режиму.
На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС
На горе Говерла в Украине спасатели спасли пострадавшего туриста, который получил травму ноги. Тем временем на той же горе продолжаются поиски пропавшего французского туриста.
Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит насущной необходимости в мобилизации полумиллиона человек. Он подчеркнул, что мобилизация является вопросом справедливости и включает такие соображения, как финансовая поддержка, которая поступает исключительно из украинского бюджета.
В Кропивницком взрывы - СМИ
В Кропивницком, областном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Жителям посоветовали искать укрытие.
БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки
Оперативное командование "Север" обнародовало видео, снятое беспилотником в Авдеевке Донецкой области, на котором зафиксирован один из крупнейших штурмов в октябре. Видео демонстрирует беспрецедентное применение Россией военной техники в 21-м веке и иллюстрирует интенсивную ежедневную борьбу, с которой сталкиваются украинские воины.