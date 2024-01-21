Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины

Президент Польши Анджей Дуда в Вильнюсе встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили вопросы сотрудничества между странами, региональной безопасности и поддержки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

Детали

Президенты Дуда и Науседа встретились в Вильнюсе. Лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества Литвы и Польши, региональной безопасности и поддержки Украины.

"Мы будем укреплять наше военное сотрудничество с Польшей - будем проводить совместные учения, будем искать дополнительные формы совместной подготовки наших вооруженных сил, будем усиливать военную мобильность", - заявил журналистам Науседа после встречи с Дудой.

Он подчеркнул, что единство Литвы и Польши в вопросе поддержки Украины чрезвычайно важно, и выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать встречу Люблинского треугольника вместе с президентом Владимиром Зеленским.

По мнению Науседы, необходимо поддерживать борющийся украинский народ политическими, финансовыми и военными средствами. Чтобы добиться более быстрой победы Украины, литовский лидер подчеркнул важность военной поддержки против агрессора.

Литва является одним из крупнейших сторонников Украины с точки зрения поддержки, оказываемой Украине. Большая их часть предназначена для военной поддержки. Кроме того, мы поддерживаем Украину в гражданском смысле, восстанавливаем разрушенные школы и детские сады. А в будущем мы будем делать это в еще большем масштабе - напомнил Науседа.

Однако Науседа также упомянул, что Польша, которая тратит на свою оборону 4% от валового внутреннего продукта (ВВП) может служить примером для Литвы.

"Я думаю, что поддержка Украины должна быть нашим приоритетом. Но мы должны рассматривать этот вопрос вместе с тем, сколько мы тратим на нашу национальную оборону. И Польша, которая выделяет такой процент своего ВВП, является примером", - сказал глава страны.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Как сообщили в ОП, речь шла о совместной границе, усилении украинской ПВО и присоединении Польши к декларации о гарантиях безопасности.