Наша общая граница должна быть границей единства: Зеленский поговорил с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Как сообщили в ОП, речь шла о совместной границе, усилении украинской ПВО и присоединении Польши к декларации о гарантиях безопасности, передает УНН.

Глава Украинского государства выразил благодарность за последовательную непоколебимую поддержку Украины со стороны Польши как неизменного союзника нашей страны на пути к вступлению в ЕС и НАТО.

"Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства. Не должно быть границ между нашими народами", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Была отмечена поддержка Польшей исторического решения Евросоюза об открытии переговоров с Украиной.

Лидеры также обсудили вопросы обеспечения финансовой и политической поддержки Украины со стороны ЕС.

Президенты обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Альянса.

Собеседники отметили, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом общего европейского дома.

"Убежден, что будущее Украины и Польши - в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве", - акцентировал Глава Украинского государства.

Он также высоко оценил поддержку со стороны Польши Украинской формулы мира и поблагодарил за решение об участии польского представителя в следующей встрече на уровне советников лидеров государств в Давосе.

На следующей неделе Зеленский лично посетит Всемирный экономический форум в Давосе

Президенты Украины и Польши обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны нашего государства.

Владимир Зеленский проинформировал коллегу о недавних массированных российских ракетных обстрелах территории Украины, которые привели к гибели мирных граждан и разрушению гражданских объектов, и отметил необходимость усиления украинской ПВО для создания надежного воздушного щита.

Глава Украинского государства отдельно поднял вопрос о присоединении Польши к Совместной декларации лидеров "Группы семи" о гарантиях безопасности для Украины.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда также обсудили график дальнейших двусторонних контактов.

Зеленский поговорил с президентом Румынии: договорились начать консультации относительно гарантий безопасности