Зеленский поговорил с президентом Румынии: договорились начать консультации относительно гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства акцентировал, что объявленное в прошлом году стратегическое партнерство Украины и Румынии уже наполняется конкретными достижениями. По его словам, экспорт украинской продукции через Румынию увеличился с 2 млн тонн до более 3 млн тонн в месяц. Собеседники обсудили возможность дальнейшего расширения пропускной способности пунктов пересечения границы, чтобы этот показатель достиг целевых 4 млн тонн.

Зеленский отметил важность решения Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Глава государства поблагодарил Румынию за поддержку этого решения и готовность делиться собственным опытом в вопросе европейской интеграции.

Президент Румынии высоко оценил принятое Украиной законодательство о национальных меньшинствах.

Зеленский проинформировал Клауса Йоханниса о продолжении российского воздушного террора и необходимости дальнейшей работы с партнерами для усиления украинской системы ПВО.

Было также обсуждено двустороннее оборонное сотрудничество, в частности аспекты подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Лидеры двух государств договорились начать консультации относительно двусторонних гарантий безопасности в рамках Совместной декларации "Группы семи" и Украины, принятой в Вильнюсе.

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