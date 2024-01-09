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Зеленський поговорив із президентом Румунії: домовилися розпочати консультації стосовно безпекових гарантій

Зеленський поговорив із президентом Румунії: домовилися розпочати консультації стосовно безпекових гарантій

Київ • УНН

 • 26520 перегляди

Зеленський та Йоханніс обговорили стратегічні досягнення та розширення експорту української продукції через Румунію, а також питання вступу до ЄС та оборонної співпраці.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави акцентував, що оголошене торік стратегічне партнерство України та Румунії вже наповнюється конкретними досягненнями. За його словами, експорт української продукції через Румунію збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць. Співрозмовники обговорили можливість подальшого розширення пропускної здатності пунктів перетину кордону, щоб цей показник досяг цільових 4 млн тонн.

Володимир Зеленський відзначив важливість рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Глава держави подякував Румунії за підтримку цього рішення й готовність ділитися власним досвідом у питанні європейської інтеграції.

Президент Румунії високо оцінив ухвалене Україною законодавство щодо національних меншин.

Зеленський поінформував Клауса Йоханніса про продовження російського повітряного терору та необхідність подальшої роботи з партнерами для посилення української системи ППО.

Було також обговорено двосторонню оборонну співпрацю, зокрема аспекти підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Лідери двох держав домовилися розпочати консультації стосовно двосторонніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації "Групи семи" та України, ухваленої у Вільнюсі.

Забезпечення фронту снарядами та дронами: Зеленський провів важливе засідання Ставки09.01.24, 16:00 • 24729 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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