На следующей неделе Зеленский лично посетит Всемирный экономический форум в Давосе

В этом году президент Украины Владимир Зеленский лично прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе, который должен состояться с 15 по 19 января. Об этом сообщает пресс-служба ВЭФ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом году на форум прибудет более 300 общественных деятелей, в том числе более 60 глав государств и правительств. Будет сильное представительство из всех ключевых регионов мира.

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Среди ведущих политических лидеров, которые принимают участие: премьер-министр Китайской Народной Республики Ли Цян, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Государства Израиль Ицхак Герцог, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Украины Владимир Зеленский, государственный секретарь США Энтони Блинкен, Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и ряд лидеров других стран.

По оценкам, 1600 бизнес-лидеров, в том числе более 800 ведущих мировых руководителей и глав стран-членов и партнеров Всемирного экономического форума, примут участие.

Также будет более 150 глобальных инноваторов, технологических пионеров и единорогов, которые трансформируют отрасли.

Дополнение

Встреча будет проходить под лозунгом "Восстановление доверия", и будет доступна для широкой общественности с более чем 200 сессиями, которые будут транслироваться в прямом эфире.

В этом году форум будет проходить по четырем направлениям:

- создание экономического роста и рабочих мест для новой эры;

- искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества;,

- долгосрочная стратегия в отношении климата, природы и энергетики;

- достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире.

Напомним,

Ранее СМИ выяснили, что президент Украины Зеленский планирует посетить Швейцарию встретиться со швейцарскими лидерами и, вероятно, выступить на Давосском форуме.

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