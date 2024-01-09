Наступного тижня Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі

ukenru
29 березня, 17:57 • 124577 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 151702 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 143021 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 180960 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 155463 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 141584 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 150621 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148272 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 405814 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172806 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 58602 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 62117 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 66489 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 65610 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 39487 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 256023 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 405814 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 457720 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 464681 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 372702 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 26698 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 151703 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137185 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 131010 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 104751 перегляди
Актуальне
Наступного тижня Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі

Наступного тижня Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі

Київ • УНН

 • 26612 перегляди

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський особисто прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі, який має відбутися з 15 по 19 січня.

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський особисто прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі, який має відбутися з 15 по 19 січня. Про це повідомляє пресслужба ВЕФ, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що цьогоріч на форум прибуде понад 300 громадських діячів, у тому числі понад 60 глав держав та урядів. Буде сильне представництво з усіх ключових регіонів світу.

Зеленський очікує від Заходу рішення для використання заморожених активів рф для підтримки України06.01.24, 11:38 • 35088 переглядiв

Серед провідних політичних лідерів, які беруть участь:  прем'єр-міністр Китайської Народної Республіки Лі Цян, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент України Володимир Зеленський, державний секретар США Ентоні Блінкен, Радник з національної безпеки США Джейк Салліван та низка лідерів інших країн.

За оцінками, 1600 бізнес-лідерів, у тому числі понад 800 провідних світових керівників та голів країн-членів та партнерів Всесвітнього економічного форуму, візьмуть участь.

Також буде понад 150 глобальних інноваторів, технологічних піонерів та єдинорогів, які трансформують галузі.

Доповнення

Зустріч проходитиме під гаслом "Відбудова довіри", і буде доступна для широкої громадськості з більш ніж 200 сесіями, які транслюватимуться в прямому ефірі.

Цьогоріч форум проходитиме за чотирма напрямками:

- створення економічного зростання та робочих місць для нової ери;

- штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства;, 

- довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергетики;

- досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ з'ясували, що президент України Зеленський планує відвідати Швейцарію зустрітися зі швейцарськими лідерами й, ймовірно, виступити на Давоському форумі.

Зеленський сформував делегацію для участі в переговорах про гарантії безпеки для України: хто у складі08.01.24, 21:30 • 44658 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42