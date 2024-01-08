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Зеленський сформував делегацію для участі в переговорах про гарантії безпеки для України: хто у складі

Зеленський сформував делегацію для участі в переговорах про гарантії безпеки для України: хто у складі

Київ • УНН

 • 44658 перегляди

Президент України Зеленський сформував команду делегатів на чолі з Андрієм Єрмаком для переговорів про гарантії безпеки з іншими державами.

Президент України Володимир Зеленський сформував делегацію для участі в переговорах про гарантії безпеки для України. Очолив делегацію глава ОП Єрмак, а до її складу увійшли глави силових відомств - Буданов, Малюк та Умєров та ще низка чиновників, передає УНН.

"Утворити делегацію України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими· державами про гарантії безпеки для України", - йдеться в розпорядженні №2/2024-рп.

Документом також визначено склад делегації, куди увійшли

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації

БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ЖОВКВА Ігор Іванович – Заступник Керівника Офісу Президента України

КАМИШІН Олександр Миколайович – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович – Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України

ЛИТВИНЕНКО Олександр Валерійович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

МАЛЮК Василь Васильович – Голова Служби безпеки України

МАШОВЕЦЬ Роман Васильович – Заступник Керівника Офісу Президента України

МУДРА Ірина Романівна – заступник Міністра юстиції У країни

ПАВЛЮК Олександр Олексійович – перший заступник Міністра оборони України

ТОЧИЦЬКИЙ Микола Станіславович – заступник Міністра закордонних справ України

УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України

ФОМЕНКО Ігор Олександрович – заступник Міністра економіки України

БАРАНЕЦЬКИЙ Ігор Олегович – заступник завищувала виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України

КОВАЛЕНКО Геннадій Анатолійович – директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України

МАРТИНЮК Віталій Леонідович – заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України.

Гарантії безпеки для України: в ОП провели черговий раунд консультацій з Німеччиною21.12.23, 21:54 • 32386 переглядiв

Додамо

Як зазначено у розпорядженні, Зеленський дозволив главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

Крім того, було затверджено директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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