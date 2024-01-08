Зеленський сформував делегацію для участі в переговорах про гарантії безпеки для України: хто у складі
Київ • УНН
Президент України Зеленський сформував команду делегатів на чолі з Андрієм Єрмаком для переговорів про гарантії безпеки з іншими державами.
Президент України Володимир Зеленський сформував делегацію для участі в переговорах про гарантії безпеки для України. Очолив делегацію глава ОП Єрмак, а до її складу увійшли глави силових відомств - Буданов, Малюк та Умєров та ще низка чиновників, передає УНН.
"Утворити делегацію України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими· державами про гарантії безпеки для України", - йдеться в розпорядженні №2/2024-рп.
Документом також визначено склад делегації, куди увійшли
ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації
БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ЖОВКВА Ігор Іванович – Заступник Керівника Офісу Президента України
КАМИШІН Олександр Миколайович – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович – Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України
ЛИТВИНЕНКО Олександр Валерійович – Голова Служби зовнішньої розвідки України
МАЛЮК Василь Васильович – Голова Служби безпеки України
МАШОВЕЦЬ Роман Васильович – Заступник Керівника Офісу Президента України
МУДРА Ірина Романівна – заступник Міністра юстиції У країни
ПАВЛЮК Олександр Олексійович – перший заступник Міністра оборони України
ТОЧИЦЬКИЙ Микола Станіславович – заступник Міністра закордонних справ України
УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України
ФОМЕНКО Ігор Олександрович – заступник Міністра економіки України
БАРАНЕЦЬКИЙ Ігор Олегович – заступник завищувала виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України
КОВАЛЕНКО Геннадій Анатолійович – директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України
МАРТИНЮК Віталій Леонідович – заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України.
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Як зазначено у розпорядженні, Зеленський дозволив главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.
Крім того, було затверджено директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України.