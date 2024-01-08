Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах о гарантиях безопасности для Украины: кто в составе
Президент Украины Зеленский сформировал команду делегатов во главе с Андреем Ермаком для переговоров о гарантиях безопасности с другими государствами.
Глава ОП провел телефонный разговор с советником Президента Бразилии
Глава Офиса Президента Украины проинформировал Главного советника Президента Бразилии о недавних российских атаках и обсудил предстоящую встречу по вопросам безопасности в Давосе для проведения мирных переговоров.
В Тбилиси тысячи семей остались без газа из-за аварии
Авария на газопроводе в Самгорском районе Тбилиси оставила без газа 19 000 домов. Полное восстановление ожидается к 22:00 9 января.
Утром в Хмельницкой области силы ПВО сбили 3 ракеты
Украинская противовоздушная оборона сбила 3 ракеты в Хмельницком, в результате чего 2 человека погибли и получили ранения; продолжаются поиски пропавшего без вести.
Энергосистема работает стабильно, тяжелых последствий утренняя атака рф не принесла - Укрэнерго
Энергосистема Украины остается стабильной после недавних обстрелов, с перебоями, связанными только с погодными условиями. Граждан просят экономить электроэнергию.
Уверен, что сможем усилить нашу ПВО - Зеленский
Зеленский уверен, что Украина усилит противовоздушную оборону и работу с партнерами над беспилотниками на фоне интенсивных внешнеполитических усилий, включая санкции против россии.
В Антикоррупционном комитете ВР объяснили, что не так с проектом закона о мобилизации
Антикоррупционный комитет обратил внимание на проблемы в проекте закона о мобилизации в Украине, ссылаясь на потенциальные коррупционные риски, и работает над его пересмотром. Анастасия Радина подчеркнула необходимость справедливого, свободного от коррупции процесса.
В рф "хлопок": взрывы раздаются в белгороде и шебекино
В российском белгороде прогремели взрывы, чиновники советуют жителям искать укрытие.
Украина работает над возможностью проведения встречи Зеленского и Орбана - Кулеба
По словам министра иностранных дел Кулебы, Украина стремится к встрече между Зеленским и премьер-министром Венгрии Орбаном для обсуждения проблем и сотрудничества.
В трех областях еще продолжаются спасательные работы после ударов рф - Зеленский
Зеленский сообщил, что после российских ударов в трех областях Украины продолжаются спасательные работы, 45 человек получили ранения и 4 погибли.