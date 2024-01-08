Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах о гарантиях безопасности для Украины: кто в составе

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах о гарантиях безопасности для Украины. Возглавил делегацию глава ОП Ермак, а в ее состав вошли главы силовых ведомств - Буданов, Малюк и Умеров и еще ряд чиновников, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в распоряжении №2/2024-рп.

Документом также определен состав делегации, куда вошли:

ЕРМАК Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации

БУДАНОВ Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины

ЖОВКВА Игорь Иванович - Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины

КАМЫШИН Александр Николаевич - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

КОРИНЕВИЧ Антон Александрович - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины

ЛИТВИНЕНКО Александр Валерьевич - Председатель Службы внешней разведки Украины

МАЛЮК Василий Васильевич - Председатель Службы безопасности Украины

МАШОВЕЦ Роман Васильевич - Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины

МУДРА Ирина Романовна - заместитель Министра юстиции У страны

ПАВЛЮК Александр Алексеевич - первый заместитель Министра обороны Украины

ТОЧИЦКИЙ Николай Станиславович - заместитель Министра иностранных дел Украины

УМЕРОВ Рустем Энверович - Министр обороны Украины

ФОМЕНКО Игорь Александрович - заместитель Министра экономики Украины

БАРАНЕЦКИЙ Игорь Олегович - заместитель завищувала отдела евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины

КОВАЛЕНКО Геннадий Анатольевич - директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины

МАРТЫНЮК Виталий Леонидович - заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины.

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Добавим

Как указано в распоряжении, Зеленский разрешил главе делегации вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Кроме того, были утверждены директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины.