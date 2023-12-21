Гарантии безопасности для Украины: в ОП провели очередной раунд консультаций с Германией

Сегодня был проведен очередной раунд консультаций с Германией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

В украинскую переговорную группу, которую возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, также вошли заместитель руководителя Офиса Главы государства Роман Машовец, представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины.

По данным ОП, Игорь Жовква поблагодарил за весомую роль Германии и лично Федерального канцлера Олафа Шольца в принятии Европейским советом исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Со своей стороны представитель Министерства иностранных дел Германии Маттиас Люттенберг отметил успех Украины во внедрении реформ даже в условиях полномасштабной войны.

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Стороны обменялись мнениями относительно основных составляющих гарантий безопасности для Украины, подняли вопрос правовых границ будущего двустороннего соглашения, а также согласовали план дальнейшей коммуникации.

"Германия демонстрирует лидерство в финансовой и военной поддержке Украины, особенно с точки зрения продолжения широкомасштабной помощи в 2024 году. Ваше государство, которое является членом ЕС и НАТО, - незаменимый гарант безопасности Украины и ее будущего в этих организациях", - подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

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