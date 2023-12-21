Гарантии безопасности для Украины: в ОП провели очередной раунд консультаций с Германией
Украина и Германия провели еще одну консультацию, посвященную двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, во время которой украинские чиновники поблагодарили Германию за поддержку процесса интеграции Украины в ЕС. Были обсуждены дальнейшие планы коммуникации относительно правовой базы соглашения.
Апелляционный суд оставил олигарха Коломойского под стражей до 26 января, но уменьшил размер залога
Апелляционный суд уменьшил залог олигарху Коломойскому до 2,7 миллиардов гривен, но оставил его под стражей до 26 января. Его адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте из-за состояния здоровья Игоря Коломойского.
В России растет уровень недовольства войной - Скибицкий
россия ежедневно призывает 1000-1200 человек для пополнения потерь на фронте, а недовольство россиян мобилизацией выросло до 69%, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Орбан заявил, что принял приглашение на встречу с Зеленским - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Зеленского на их первую официальную встречу с начала войны.
Эстония выделит 500 тысяч евро на киберзащиту Украины в следующем году
Эстония выделяет 500 000 евро в рамках Таллиннского механизма для помощи Украине в сфере киберзащиты, подчеркивая важность кибербезопасности в свете российской агрессии и киберугроз.
Глубоко шокирован новостями: Зеленский отреагировал на смертельную стрельбу в Праге
Президент Украины Зеленский выразил соболезнования в связи со стрельбой в центре Праги.
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, местные жители говорят, что оккупанты прячутся в укрытиях.
Инвестбанкир Фиала ведет бизнес в оккупированном в Крыму - СМИ
Чешский бизнесмен Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital, продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму через сеть подставных компаний.
Стрельба в Праге: украинцев среди пострадавших нет - МИД
По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, украинцев среди жертв стрельбы в Праге нет.
Запорожье атаковали ракетами, есть разрушения - ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, повредив гражданскую инфраструктуру. Сообщений о жертвах пока нет. Тип использованной ракеты все еще устанавливается.