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Наш спільний кордон має бути кордоном єдності: Зеленський поговорив із Дудою

Наш спільний кордон має бути кордоном єдності: Зеленський поговорив із Дудою

Київ • УНН

 • 38423 перегляди

Співрозмовники зазначили, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Як повідомили в ОП, йшлося про спільний кордон, посилення української ППО та приєднання Польщі до декларації про безпекові гарантії, передає УНН.

Глава Української держави висловив подяку за послідовну непохитну підтримку України з боку Польщі як незмінного союзника нашої країни на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

"Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами", – наголосив Володимир Зеленський.

Було відзначено підтримку Польщею історичного рішення Євросоюзу про відкриття переговорів з Україною.

Лідери також обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.

Президенти обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу.

Співрозмовники зазначили, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому.

"Переконаний, що майбутнє України та Польщі – у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці", – акцентував Глава Української держави.

Він також високо оцінив підтримку з боку Польщі Української формули миру та подякував за рішення про участь польського представника в наступній зустрічі на рівні радників лідерів держав у Давосі.

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Президенти України та Польщі обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони нашої держави.

Володимир Зеленський поінформував колегу про нещодавні масовані російські ракетні обстріли території України, які призвели до загибелі мирних громадян і руйнування цивільних об’єктів, і наголосив на необхідності посилення української ППО для створення надійного повітряного щита.

Глава Української держави окремо порушив питання щодо приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів "Групи семи" про безпекові гарантії для України.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда також обговорили графік подальших двосторонніх контактів.

Зеленський поговорив із президентом Румунії: домовилися розпочати консультації стосовно безпекових гарантій09.01.24, 18:13 • 26520 переглядiв

Антоніна Туманова

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