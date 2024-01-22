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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Польши Туск приехал в Киев

Премьер Польши Туск приехал в Киев

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 07:30  •  14976 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск совершает свой первый с момента назначения на должность визит в Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Украину впервые с момента назначения на должность. Об этом сообщила Канцелярия премьера Польши, пишет УНН

Премьер-министр Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где он встретится с Президентом Владимиром Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем

- говорится в сообщении в соцсети X.

Дополнение

Ранее Туск заявлял, что и для него, и для президента Польши  "ситуация в Украине и на фронте является вопросом №1 для польской безопасности. Есть и другие вопросы, которыми надо заниматься, например, связанные с интересами польских перевозчиков, сказал Туск.

Накануне президент Польши Анджей Дуда в Вильнюсе встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между странами, региональной безопасности и поддержки Украины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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