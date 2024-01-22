Премьер Польши Туск приехал в Киев
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск совершает свой первый с момента назначения на должность визит в Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Украину впервые с момента назначения на должность. Об этом сообщила Канцелярия премьера Польши, пишет УНН.
Премьер-министр Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где он встретится с Президентом Владимиром Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем
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Ранее Туск заявлял, что и для него, и для президента Польши "ситуация в Украине и на фронте является вопросом №1 для польской безопасности. Есть и другие вопросы, которыми надо заниматься, например, связанные с интересами польских перевозчиков, сказал Туск.
Накануне президент Польши Анджей Дуда в Вильнюсе встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между странами, региональной безопасности и поддержки Украины.
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