Премьер Польши Туск приехал в Киев

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Украину впервые с момента назначения на должность. Об этом сообщила Канцелярия премьера Польши, пишет УНН.

Премьер-министр Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где он встретится с Президентом Владимиром Зеленский и премьер-министром Денисом Шмыгалем - говорится в сообщении в соцсети X.

Дополнение

Ранее Туск заявлял, что и для него, и для президента Польши "ситуация в Украине и на фронте является вопросом №1 для польской безопасности. Есть и другие вопросы, которыми надо заниматься, например, связанные с интересами польских перевозчиков, сказал Туск.

Накануне президент Польши Анджей Дуда в Вильнюсе встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между странами, региональной безопасности и поддержки Украины.