Шмигаль зустрівся з Туском у Києві: прем'єри України та Польщі вшанували пам'ять полеглих у війні захисників України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні у Києві зустрівся з польським колегою Дональдом Туском. Обидва прем'єри у День Соборності України взяли учать у вшануванні пам'яті героїв, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність та свободу України. Про це повідомив у понеділок Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

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"Сьогодні, у День Соборності України, разом із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском вшанували пам'ять полеглих у війні захисників України", - написав Шмигаль у Telegram.

Шмигаль зазначив, що "наша боротьба з російським агресором - це боротьба за свободу та цінності всього демократичного світу".

"Дякуємо за підтримку нашим партнерам, які стоять пліч-о-пліч з українським народом у цій війні", – заявив Прем’єр-міністр України.

Нагадаємо

Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до України уперше з моменту призначення на посаду.