Продуктивные переговоры и новый польский оборонный пакет: Зеленский в Киеве встретился с Туском в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, о чем оба лидера сообщили в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня с господином Премьер-министром Дональдом Туском провели очень продуктивные переговоры. По всем аспектам наших двусторонних отношений - написал Зеленский в Telegram.

По словам Главы государства, "есть новый польский оборонный пакет". "Мы ценим такую неизменную помощь", - указал он.

"Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины", - отметил Президент.

"Обсудили сегодня с господином Премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!" - указал Зеленский.

Дональд Туск, в свою очередь, написал в соцсети X, что приветствовал в Киеве "друга Зеленского".

Туск в Киеве: будем разговаривать, чтобы как можно скорее решить проблемы