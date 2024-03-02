Скандал с прослушкой немецких офицеров: в Бундестаге призывают усилить контрразведку
Киев • УНН
Председатель комитета обороны Германии призывает к усилению мер безопасности на фоне сообщений о прослушивании немецких офицеров россией.
На фоне скандала по прослушиванию немецких офицеров Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн усилить меры безопасности. Об этом пишет [n-tv, передает УНН.
Детали
По ее словам, шпионаж всегда был одним из инструментов гибридной войны россии.
Она также отметила, что не удивлена фактом прослушивания, мол, это был вопрос времени - когда содержание разговоров обнародуют в сети.
Нам срочно нужно усилить нашу безопасность и контрразведку, потому что мы очевидно уязвимы в этой сфере
Дополнение
Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага уверена, что за публикацией этих разговоров стоит политическая причина. По ее словам, таким образом россия хочет удержать канцлера Олафа Шольца от того, чтобы согласиться на поставку ракет Taurus Украине.
Bloomberg: Великобритания подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus1 марта 2024, 08:19 • 30876 просмотров
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вероятная утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии тщательно и быстро выясняется.
Скандал с прослушкой немецких офицеров: в Бундестаге призывают усилить контрразведку
Председатель комитета обороны Германии призывает к усилению мер безопасности на фоне сообщений о прослушивании немецких офицеров россией.
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