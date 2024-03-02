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Скандал з прослуховуванням німецьких офіцерів: у Бундестазі закликають посилити контррозвідку

Київ • УНН

 • 31113 перегляди

Голова комітету оборони Німеччини закликає до посилення заходів безпеки на тлі повідомлень про прослуховування німецьких офіцерів росією.

Скандал з прослуховуванням німецьких офіцерів: у Бундестазі закликають посилити контррозвідку

На тлі скандалу щодо прослуховування німецьких офіцерів Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн посилити заходи безпеки. Про це пише n-tv, передає УНН.

Деталі 

За її словами, шпигунство завжди було одним з інструментів гібридної війни росії.

Вона також наголосила, що не здивована фактом прослуховування, мовляв, це було питання часу - коли зміст розмов оприлюднять в мережі.

Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку і контррозвідку, тому що ми очевидно вразливі в цій сфері

- зазначила Штрак-Ціммерманн

Доповнення

Голова комітету з питань оборони Бундестагу впевнена, що за публікацією цих розмов стоїть політична причина. За її словами, таким чином росія хоче утримати канцлера Олафа Шольца від того, щоб погодитись на поставку ракет Taurus Україні.

Bloomberg: Велика Британія підштовхує Німеччину відправити Україні ракети Taurus01.03.24, 10:19 • 34135 переглядiв

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ймовірний витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів ВПС Німеччини ретельно і швидко з'ясовується.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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