Шольц прокоментував ймовірний витік розмови офіцерів Бундесверу
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ймовірний витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів ВПС Німеччини ретельно і швидко з'ясовується.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував передбачуваний витік запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів військово-повітряних сил Німеччини (люфтваффе), заявивши, що зараз це питання дуже ретельно і швидко прояснюють. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Деталі
Це дуже серйозна справа. Тому зараз це питання дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко прояснюють
Агентство dpa стверджує, що опублікований рядом російських ЗМІ запис онлайн-конференції офіцерів люфтваффе є справжнім, не називаючи своїх джерел.
Журналісти заявляють, що розмова справді відбулася і проходила на платформі Webex, яка використовується для відеотелефонії.
Міністерство оборони ФРН вже перевіряє повідомлення про можливе перехоплення онлайн-конференції.
Контекст
Напередодні головний редактор російського пропагандистського телеканалу RT маргариту симоньян заявила, що їй нібито передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому "високопоставлені офіцери бундесверу" обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою німецьких далекобійних крилатих ракет TA.
Симоньян опублікувала розшифровку розмови та аудіозапис розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого.
Доповнення
Bloomberg повідомляє, що Великобританія підштовхує Німеччину надіслати Україні ракети Taurus.