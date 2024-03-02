Шольц прокомментировал вероятную утечку разговора офицеров Бундесвера
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вероятная утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии тщательно и быстро выясняется.
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал предполагаемую утечку записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии (люфтваффе), заявив, что сейчас этот вопрос очень тщательно и быстро проясняют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Это очень серьезное дело. Поэтому сейчас этот вопрос очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро проясняют
Агентство dpa утверждает, что опубликованная рядом российских СМИ запись онлайн-конференции офицеров люфтваффе является подлинной, не называя своих источников.
Журналисты заявляют, что разговор действительно состоялся и проходил на платформе Webex, которая используется для видеотелефонии.
Министерство обороны ФРГ уже проверяет сообщения о возможном перехвате онлайн-конференции.
Контекст
Накануне главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей якобы передали 40-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможные удары по Крымскому мосту с помощью немецких дальнобойных крылатых ракет TA.
Симоньян опубликовала расшифровку разговора и аудиозапись разговора, который, по ее словам, состоялся 19 февраля.
Дополнение
Bloomberg сообщает, что Великобритания подталкивает Германию прислать Украине ракеты Taurus.
Шольц прокомментировал вероятную утечку разговора офицеров Бундесвера
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вероятная утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии тщательно и быстро выясняется.
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