Шольц прокомментировал вероятную утечку разговора офицеров Бундесвера

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал предполагаемую утечку записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Германии (люфтваффе), заявив, что сейчас этот вопрос очень тщательно и быстро проясняют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Это очень серьезное дело. Поэтому сейчас этот вопрос очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро проясняют - заявил Шольц в субботу, 2 марта.

Агентство dpa утверждает, что опубликованная рядом российских СМИ запись онлайн-конференции офицеров люфтваффе является подлинной, не называя своих источников.

Журналисты заявляют, что разговор действительно состоялся и проходил на платформе Webex, которая используется для видеотелефонии.

Министерство обороны ФРГ уже проверяет сообщения о возможном перехвате онлайн-конференции.

Контекст

Накануне главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей якобы передали 40-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры бундесвера" обсуждают возможные удары по Крымскому мосту с помощью немецких дальнобойных крылатых ракет TA.

Симоньян опубликовала расшифровку разговора и аудиозапись разговора, который, по ее словам, состоялся 19 февраля.

Дополнение

Bloomberg сообщает, что Великобритания подталкивает Германию прислать Украине ракеты Taurus.