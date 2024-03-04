Польські фермери продовжили акцію протесту на кордоні з Україною до 30 квітня
Київ • УНН
Польські фермери оголосили про новий страйк на українському кордоні, який триватиме до 30 квітня, на знак протесту проти "Зеленої угоди" та обмеження імпорту продовольства з України.
Польські фермери анонсували новий страйк на українському кордоні, який триватиме до 30 квітня. Про це передає пресслужба міськради Любича Крулевського, пише УНН.
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Раніше акція протесту польських фермерів повинна була завершитись 10 березня. Проте згідно з новою заявою блокада може тривати до 30 квітня.
Окрім того, польські профспілки фермерів анонсували велику акцію протесту у Варшаві на 6 березня об 11:00
Початок публічних зборів запланований на 10 березня 2024 року о 14:30 та завершення 30 квітня 2024 року о 14:30. Зустріч відбудеться на перехресті національної дороги № 17 і провінційної дороги № 867 перед прикордонним переходом у Гребенному
Блокада польського кордону: Україна втратила вже близько 500 мільйонів доларів 04.03.24, 20:52 • 52880 переглядiв
Попередньо очікується присутність 100 осіб, організатор зустріч вказано Матеуша Бербецького.
Метою публічного зібрання є ліквідація "Зеленої угоди" та обмеження надходження агропродовольчої продукції з-за меж Євросоюзу, зокрема з України
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрожує посилити ембарго на українські продовольчі товари, якщо ЄС не знайде компромісу для захисту польських фермерів.