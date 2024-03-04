Блокада польського кордону: Україна втратила вже близько 500 мільйонів доларів
Київ • УНН
Посол України Василь Зварич закликає Польщу припинити блокаду кордону, яка коштувала українській економіці 500 мільйонів доларів та згубно впливає на економіку Польщі.
Внаслідок фермерської блокади кордону з Польщею українська економіка втратила близько 500 мільйонів доларів. Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
Через триваючу блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих ( 500 мільйонів доларів - ред.). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже також удар по безпеці Польщі
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Водночас, за його словами, економіка Польщі також втрачає кошти через блокування кордону. Зокрема, минулого року обсяг торгів між Києвом та Варшавою сягнув 13 мільярдів євро.
За словами посла, це перевищує обсяг українського експорту до Польщі більш ніж у два рази.
Вірю у вашу мудрість, розуміння та добру волю якнайшвидше припинити блокаду кордону з Україною
Нагадаємо
Посол України в Польщі Василь Зварич закликав поляків припинити блокаду кордону з Україною, яка вигідна росії, оскільки послаблює економіку обох країн та обороноздатність України на тлі російської агресії.
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