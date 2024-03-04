Блокада польской границы: Украина потеряла уже около 500 миллионов долларов

Вследствие фермерской блокады границы с Польшей украинская экономика потеряла около 500 миллионов долларов. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Из-за продолжающейся блокады границы Украина уже серьезно ослаблена, украинская экономика уже потеряла в результате блокады примерно 2 миллиарда злотых (500 миллионов долларов - ред.). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне моей страны, а следовательно также удар по безопасности Польши - подчеркнул дипломат.

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В то же время, по его словам, экономика Польши также теряет средства из-за блокирования границы. В частности, в прошлом году объем торгов между Киевом и Варшавой достиг 13 миллиардов евро.

По словам посла, это превышает объем украинского экспорта в Польшу более чем в два раза.

Верю в вашу мудрость, понимание и добрую волю как можно быстрее прекратить блокаду границы с Украиной - подытожил дипломат.

Напомним

Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал поляков прекратить блокаду границы с Украиной, которая выгодна России, поскольку ослабляет экономику обеих стран и обороноспособность Украины на фоне российской агрессии.

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