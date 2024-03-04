Кулеба поговорил с главой МИД Польши о разрешении ситуации на границе и саммите по Украине в Париже
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Кулеба и его польский коллега Сикорский высоко оценили сотрудничество между их странами в урегулировании ситуации на украинско-польской границе и обсудили увеличение поставок оружия в Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с польским коллегой Радославом Сикорским положительно оценили взаимодействие между сторонами в поиске путей решения ситуации на украинско-польской границе. Стороны также обменялись мнениями после недавнего саммита по Украине в Париже, а также обсудили вопрос увеличения поставок оружия Украине, а Кулеба поблагодарил за "обеспечение бесперебойной доставки военной и гуманитарной помощи через границу". Об этом глава МИД сообщил в понедельник в соцсети X, пишет УНН.
Детали
"Я разговаривал с главой МИД Польши Сикорским, который проинформировал меня о результатах своей недавней поездки в США", - отметил Кулеба.
По его словам, он поблагодарил своего польского коллегу за его усилия "по адвокации критических решений в Конгрессе".
"Мы также обменялись мнениями после недавнего саммита в Париже. Я приветствовал начало важной дискуссии о путях обеспечения европейской безопасности путем усиления поддержки Украины и подчеркнул важность неотложных решительных действий", - указал глава МИД Украины.
Макрон не исключает отправку западных войск в Украину26 февраля 2024, 22:47 • 26549 просмотров
По словам Кулебы, он и польский коллега "сосредоточились на путях увеличения поставок оружия в Украину, с особым акцентом на артиллерийские боеприпасы и противовоздушную оборону на передовой, чтобы лучше защитить наши войска от атак российской авиации и беспилотников".
"Я благодарен Польше за обеспечение бесперебойной доставки военной и гуманитарной помощи через границу. Мы оба положительно отметили взаимодействие между отраслевыми министерствами обеих стран в поиске путей решения ситуации на украинско-польской границе. Я также отметил важность большего внимания к дестабилизирующим последствиям импорта российского зерна на европейский рынок", - указал глава МИД Украины.
Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции4 марта 2024, 12:00 • 17951 просмотр
Кулеба поговорил с главой МИД Польши о разрешении ситуации на границе и саммите по Украине в Париже
Министр иностранных дел Украины Кулеба и его польский коллега Сикорский высоко оценили сотрудничество между их странами в урегулировании ситуации на украинско-польской границе и обсудили увеличение поставок оружия в Украину.
Дело экс-главы Тернопольского облсовета Головко уже в суде
Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по факту незаконного получения неправомерной выгоды передан в суд.
россияне более тысячи раз применили химическое оружие против Сил обороны
По данным украинских военных, российские войска применили слезоточивый газ и другое химическое оружие против украинских войск более 1 000 раз.
Глава МИД Германии Бербок призвала Шольца "активно рассмотреть" вопрос о поставках Taurus в Украину
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "активно рассмотреть возможность" поставки Украине крылатых ракет большой дальности Taurus для защиты ее территории и населения.
В Донецкой области 1900 абонентов без газоснабжения, специалисты облгаза восстанавливают газопровод
В Покровске продолжаются ремонтные работы по восстановлению газопровода, который был поврежден российскими обстрелами, в результате чего около 1900 потребителей остались без газа.
В лицее Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в отношении шестиклассника
Комиссия подтвердила факт буллинга в отношении шестиклассницы лицея №4 в Ивано-Франковске.
Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены к хозяйственному использованию.
ДТП со смертью нацгвардейца: суд оставил под стражей Тандыра до 12 апреля
Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 12 апреля судью Алексея Тандыра, которого обвиняют в убийстве нацгвардейца в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА
Сегодня в результате российских обстрелов повреждено учебное заведение в Днепровском районе Херсона.
С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий
Около двух тысяч детей остались сиротами из-за боевых действий в Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Власти пытаются устроить этих детей в семейные формы воспитания.