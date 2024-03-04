Кулеба поговорил с главой МИД Польши о разрешении ситуации на границе и саммите по Украине в Париже

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с польским коллегой Радославом Сикорским положительно оценили взаимодействие между сторонами в поиске путей решения ситуации на украинско-польской границе. Стороны также обменялись мнениями после недавнего саммита по Украине в Париже, а также обсудили вопрос увеличения поставок оружия Украине, а Кулеба поблагодарил за "обеспечение бесперебойной доставки военной и гуманитарной помощи через границу". Об этом глава МИД сообщил в понедельник в соцсети X, пишет УНН.

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"Я разговаривал с главой МИД Польши Сикорским, который проинформировал меня о результатах своей недавней поездки в США", - отметил Кулеба.

По его словам, он поблагодарил своего польского коллегу за его усилия "по адвокации критических решений в Конгрессе".

"Мы также обменялись мнениями после недавнего саммита в Париже. Я приветствовал начало важной дискуссии о путях обеспечения европейской безопасности путем усиления поддержки Украины и подчеркнул важность неотложных решительных действий", - указал глава МИД Украины.

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По словам Кулебы, он и польский коллега "сосредоточились на путях увеличения поставок оружия в Украину, с особым акцентом на артиллерийские боеприпасы и противовоздушную оборону на передовой, чтобы лучше защитить наши войска от атак российской авиации и беспилотников".

"Я благодарен Польше за обеспечение бесперебойной доставки военной и гуманитарной помощи через границу. Мы оба положительно отметили взаимодействие между отраслевыми министерствами обеих стран в поиске путей решения ситуации на украинско-польской границе. Я также отметил важность большего внимания к дестабилизирующим последствиям импорта российского зерна на европейский рынок", - указал глава МИД Украины.

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