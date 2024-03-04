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Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции

Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 12:00  •  13863 просмотра

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Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил резолюцию о запрете российской и белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ответ на конфликт в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в понедельник он обратится к спикеру Сейма Шимону Головне с предложением резолюции Сейма, призывающей Европейскую комиссию ввести полные санкции в отношении российской и белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции, сообщает PAP, пишет УНН.

Сегодня я обращусь к маршалку Сейма с предложением резолюции Сейма Польши, которая призывает Еврокомиссию ввести полные санкции в отношении российских и белорусских сельскохозяйственных и пищевых продуктов

- сказал Туск на совместной с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните пресс-конференции в Вильнюсе.

"Я убежден, что общее европейское решение будет несравненно более эффективным, чем индивидуальные решения стран региона. Я их понимаю, но хотел бы, чтобы мы, как весь ЕС, принимали решение о санкциях против россии и беларуси по продуктам питания и сельскохозяйственной продукции", - добавил премьер Польши.

Туск выступил за необходимость эффективной защиты рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которые подверглись большому давлению из-за войны. "Вне сомнения, одной из главных задач является полное разблокирование экспортных возможностей Украины сельскохозяйственной и пищевой продукции в третьи страны", - сказал Туск, добавив, что это, среди прочего, включает страны, которые были традиционными реципиентами украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Он сказал, что находится в постоянном контакте с партнерами в Европе и с Украиной, чтобы, как он объяснил, максимально быстро и эффективно решать проблемы, которые возникают на границе Европейского Союза и Украины, особенно на польском участке границы.

"Мы должны вместе найти решение, которое также эффективно защитит польский и европейский рынки от неравной конкуренции", - сказал Туск.

Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию29 февраля 2024, 14:28 • 22612 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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