Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию
Киев • УНН
Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.
Проблема излишков продовольствия и зерна, то есть проблема неравной конкуренции, - это не только украинская проблема. Рынок Европы и Польши дестабилизирован неконтролируемым поступлением продукции из россии и беларуси. Латвия ввела эмбарго на продукцию из россии. Польское правительство также рассмотрит эту возможность. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, пишет УНН.
Латвия решила ввести эмбарго на российскую продукцию. Такое решение принял парламент Латвии. Хочу сказать, что мы внимательно изучим это латвийское решение, и я не исключаю, что Польша также выступит с соответствующей инициативой
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о поддержке правительства Польши, если решат ввести эмбарго на российскую продукцию.
"Мы ввели эмбарго на зерновые продукты из россии и беларуси. Мы открыто поделимся с Польшей тем, что сделали. Если Польша решит сделать такие же шаги, мы поддержим это, будем вашим партнером в этом действии", - подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня.
Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины28 февраля 2024, 16:44 • 24085 просмотров
Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию
Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.
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