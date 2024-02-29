Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

Проблема излишков продовольствия и зерна, то есть проблема неравной конкуренции, - это не только украинская проблема. Рынок Европы и Польши дестабилизирован неконтролируемым поступлением продукции из россии и беларуси. Латвия ввела эмбарго на продукцию из россии. Польское правительство также рассмотрит эту возможность. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, пишет УНН.

Латвия решила ввести эмбарго на российскую продукцию. Такое решение принял парламент Латвии. Хочу сказать, что мы внимательно изучим это латвийское решение, и я не исключаю, что Польша также выступит с соответствующей инициативой - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о поддержке правительства Польши, если решат ввести эмбарго на российскую продукцию.

"Мы ввели эмбарго на зерновые продукты из россии и беларуси. Мы открыто поделимся с Польшей тем, что сделали. Если Польша решит сделать такие же шаги, мы поддержим это, будем вашим партнером в этом действии", - подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня.

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