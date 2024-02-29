Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  30736 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  47745 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  48476 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  100084 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  107932 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  139848 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156078 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152348 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  150745 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144588 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 14:28  •  4575 просмотра

Read in English

Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.

Проблема излишков продовольствия и зерна, то есть проблема неравной конкуренции, - это не только украинская проблема. Рынок Европы и Польши дестабилизирован неконтролируемым поступлением продукции из россии и беларуси. Латвия ввела эмбарго на продукцию из россии. Польское правительство также рассмотрит эту возможность. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, пишет УНН.

Латвия решила ввести эмбарго на российскую продукцию. Такое решение принял парламент Латвии. Хочу сказать, что мы внимательно изучим это латвийское решение, и я не исключаю, что Польша также выступит с соответствующей инициативой

- сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о поддержке правительства Польши, если решат ввести эмбарго на российскую продукцию.

"Мы ввели эмбарго на зерновые продукты из россии и беларуси. Мы открыто поделимся с Польшей тем, что сделали. Если Польша решит сделать такие же шаги, мы поддержим это, будем вашим партнером в этом действии", - подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня.

Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины28 февраля 2024, 16:44 • 24085 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
latviyaЛатвия
yevropaЕвропа
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
polshaПольша
Туск не виключає введення ембарго на російську агропродукцію
Tusk does not rule out an embargo on Russian agricultural products
Новости по теме

Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.

Экономика •   •  4575 просмотра
Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию

В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

Ледокол загорелся в складском помещении в порту в санкт-петербурге, что в россии.

Общество •   •  7692 просмотра
В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно

Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

министерство обороны россии заявило, что взрывы в Крыму это якобы успешная ликвидация украинского беспилотника системой противовоздушной обороны.

Война •   •  7909 просмотра
Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника

Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль

Харьковская, Донецкая и Одесская области больше всего пострадали от российских атак на объекты культурного наследия.

Культура •   •  8018 просмотра
Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль

Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.

Политика •   •  10749 просмотра
Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

Киевский городской совет запретил проведение соревнований, гонок, ралли и трофи-рейдов с участием джипов и квадроциклов с целью сохранения природной среды и биоразнообразия на заповедных территориях.

Общество •   •  9966 просмотра
В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail. ru, нарушив доступ к электронным почтовым ящикам некоторых отечественных и всех иностранных пользователей.

Война •   •  10786 просмотра
Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт.

Война •   •  30736 просмотра
Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям делиться с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.

Война •   •  13393 просмотра
россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил журналистов в преследовании вместо того, чтобы адекватно ответить на их запросы относительно управления Фондом.

Общество •   •  47745 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение