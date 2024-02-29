Туск не виключає введення ембарго на російську агропродукцію
Київ • УНН
Уряд Латвії запровадив ембарго на російську продукцію, а прем'єр-міністр Польщі заявив, що Польща розглядає можливість зробити те саме у відповідь на неконтрольовані поставки з росії та білорусі, які дестабілізують європейські ринки.
Проблема надлишків продовольства і зерна, тобто проблема нерівної конкуренції, – це не тільки українська проблема. Ринок Європи та Польщі дестабілізований неконтрольованим надходженням продукції з росії та білорусі. Латвія ввела ембарго на продукцію з росії. Польський уряд також розгляне цю можливість. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею, пише УНН.
Латвія вирішила запровадити ембарго на російську продукцію. Таке рішення ухвалив парламент Латвії. Хочу сказати, що ми уважно вивчимо це латвійське рішення, і я не виключаю, що Польща також виступить з відповідною ініціативою
Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила про підтримку уряду Польщі, якщо вирішать запровадити ембарго на російську продукцію.
"Ми ввели ембарго на зернові продукти з росії та білорусі. Ми відкрито поділимося з Польщею тим, що зробили. Якщо Польща вирішить зробити такі ж кроки, ми підтримаємо це, будемо вашим партнером у цій дії", – наголосила прем’єр-міністр Евіка Сіліня.
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