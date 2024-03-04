Туск анонсував звернення до сейму Польщі за резолюцією про санкції ЄС щодо російської та білоруської агропродукції
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував резолюцію про заборону російської та білоруської сільськогосподарської та харчової продукції у відповідь на конфлікт в Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що в понеділок він звернеться до спікера Сейму Шимона Головні з пропозицією резолюції Сейму, яка закликає Європейську комісію запровадити повні санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської та харчової продукції, повідомляє PAP, пише УНН.
Сьогодні я звернуся до маршалка Сейму з пропозицією резолюції Сейму Польщі, яка закликає Єврокомісію запровадити повні санкції щодо російських і білоруських сільськогосподарських і харчових продуктів
"Я переконаний, що спільне європейське рішення буде незрівнянно ефективнішим, ніж індивідуальні рішення країн регіону. Я їх розумію, але хотів би, щоб ми, як весь ЄС, ухвалювали рішення щодо санкцій проти росії та білорусі щодо продуктів харчування та сільськогосподарської продукції", – додав прем'єр Польщі.
Туск виступив за необхідність ефективного захисту ринків сільськогосподарської продукції та продовольства, які зазнали великого тиску через війну. "Поза сумнівом, одним із головних завдань є повне розблокування експортних можливостей України сільськогосподарської та харчової продукції до третіх країн", - сказав Туск, додавши, що це, серед іншого, включає країни, які були традиційними реципієнтами української сільськогосподарської та харчової продукції.
Він сказав, що перебуває в постійному контакті з партнерами в Європі та з Україною, щоб, як він пояснив, максимально швидко та ефективно вирішувати проблеми, які виникають на кордоні Європейського Союзу та України, особливо на польській ділянці кордону.
"Ми повинні разом знайти рішення, яке також ефективно захистить польський і європейський ринки від нерівної конкуренції", - сказав Туск.
Туск не виключає введення ембарго на російську агропродукцію29.02.24, 16:28 • 24594 перегляди